Perluas Layanan Perawatan Tubuh, Dermaster Clinic Buka Cabang di Palembang

KESADARAN masyarakat untuk melakukan perawatan tubuh, terutama kulit dan wajah semakin meningkat dan meluas ke seluruh Indonesia.

Menyambut geliat itu, Dermaster Clinic memperluas layanan perawatannya dengan membuka cabang di Palembang, Sumatra Selatan. Cabang ke-19 dari Dermaster Clinic itu juga menyediakan perawatan dengan teknologi terbaru.

“Hadirnya Dermaster di Palembang adalah untuk memenuhi permintaan masyarakat di Palembang dalam mencari solusi kesehatan kulit dan kecantikan. Kami sadar bahwa Palembang merupakan pasar yang besar bagi Dermaster karena Palembang merupakan salah satu kota besar di area Sumatera.” Rila Lisangan, Director Of Marketing Dermaster Indonesia.

Dermaster Clinic menawarkan sejumlah perawatan, seperti first class Glow, fillmed NCTF 135HA, hydrafacial, picoderma, smartxide, pruyal Booster, tarik benang APTOS, perawatan rambut, dan perawatan untuk menurunkan berat badan.

Selama periode pembukaan Dermaster Clinic di Palembang, terdapat sejumlah promo khusus untuk beberapa perawatan yang ada.

“Dermaster salah satu klinik terbaik yang mampu membuat jauh lebih cantik atau ganteng dan lebih muda 20 tahun. Dengan menggunakan fasilitas penunjang treatment yang premium dan pelayanan setara hotel bintang 5.” kata Adli Wafijabar, Head Doctor of Dermaster Palembang.

Perawatan dan produk perawatan di Dermaster Clinic sudah terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta berstandar internasional melalui FDA approved. Dermaster Clinic juga didukung dengan dokter yang berpengalaman.

Sejumlah perawatan Dermaster Clinic juga mendapatkan penghargaan, seperti produk benang APTOS sebagai “Best Tightening Thread Award 2016-2019”, “Pearl of Dermatology” 2017 di Polandia. “Creation and Manufacturing of High Tech Product” oleh pemerintah Rusia 2019. “Best Clinical Case for Nose Correction” oleh AMEC France 2017, Best Suspension Thread In The World at AMWC Monaco 2022 (APTOS). Highly Recommended Skincare Product 2019-2020 dari Award Center, Highest Contribution to the Medical Aesthetic field in Indonesia for APTOS Thread Lifting 2019 dari PT. Lautan Luas Abadi. (Z-5)