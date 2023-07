Hotel Sahid Jaya Solo Relaunching Sekar Jagad Steak & Lounge

DALAM upaya untuk terus memberikan pelayanan dan fasilitas yang maksimal dan berkelas bintang lima, Hotel Sahid Jaya Solo mengadakan Relaunching Sekar Jagad Steak & Lounge pada Sabtu (8/7). Sebelumnya, tempat ini bernama Sekar Jagad Pub & Lounge, dengan mengubah 'Pub' menjadi 'Steak'.

Sekar Jagad Steak & Lounge menghadirkan Live Musik setiap Hari Sabtu mulai pukul 20.00 hingga 23.00 WIB. Selama opening ini, ada Live Musik setiap hari Sabtu dengan special perform sebagai berikut :

Sabtu I : DOAN Music (All Genre)

Sabtu II : Double 'B' (Accoustic)

Sabtu III: DOAN Music (All Genre)

Sabtu IV : Double 'B' (Accoustic)

Selain 'live music', temtu saja Sekar Jagad Steak & Lounge menghadirkan sajian menu yang mempunyai cita rasa tinggi, diantaranya adalah Sirloin Steak, Garlic Chicken Steak, Fish And Chip, Chicken In The Basket, Chicken Drumstick & Potato Wedges Tartar Sauce, Roll Mix And Chip.

Yang membuat steak di Sekar Jagad Steak & Lounge diklaim istimewa adalah di bagian sausnya, yang menyajikan 4 pilihan rasa, yakni barbeque, black pepper, mushroom, dan white sauce. Di samping menu utama steak, ada menu pembuka hingga penutup.

Sekar Jagad Steak & Lounge hadir tidak hanya tamu Hotel Sahid Jaya Solo yang baru kali pertama datang tapi juga konsumen yang sudah loyal terhadap Hotel Sahid Jaya Solo, termasuk masyarakat Solo dan sekitarnya. Terkait menu, Sekar Jagad Steak & Lounge mengaku menerima masukan masukan, kritik dan saran dari para pelanggan/konsumen, yang memungkinkan adanya penambahan menu. (RO/S-3)