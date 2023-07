Dari Hobi Jadi Profesi, Fotografer Asal Bali Ini Sukses Raih Banyak Prestasi

HOBI bepergian dan fotografi membawa I Wayan Wahyu Mahendranata menjadi seorang traveler dan fotografer yang rutin membagikan momen menariknya di media sosial. Hobi itu juga kini menjadi sumber penghidupan pria asal Bali itu.

Hasil fotografi dari Wahyu Mahendranata kerap mendapatkan pujian dari sejumlah warganet. Hal ini disebabkan karena Wahyu mampu mengambil foto dengan teknik yang tepat, sehingga hasil fotografinya lebih bagus.

Wahyu matang menguasai teknik fotografi karena memang menjalani pendidikan formal di bidang tersebut. Ia rela melepas statusnya sebagai mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) kala itu untuk mengejar mimpi menjadi fotografer profesional.

Ditambah hobinya berkelana (traveling), Wahyu sukses menangkap momen-momen menarik, hingga akhirnya banyak dipercaya bekerja sama oleh jenama (brand) besar.

"Traveler menjadi salah satu profesi yang cukup menjanjikan. Terlebih jika traveler mendapatkan tawaran untuk memotret produk dengan brand mahal," kata Wahyu.

Bukan sekedar fotografer profesional, Wahyu juga mencetak sejumlah prestasi di bidang fotografi. Diantaranya, World's Best Photographer by Adobe Lightroom 2019, Selected Photographers for Beautiful Destinations 'Behind The Handle' Project 2017.

"Saya selalu belajar untuk menghasilkan karya yang lebih baik," ujar Wahyu.

Menariknya, sudah banyak orang yang menggemari karya dari Wahyu Mahendranata. Hal ini bisa dilihat pada komentar warganet di salah satu postingan Wahyu Mahendranata pada akun instagramnya @iw.wm.

Banyak dukungan positif yang diterima Wahyu Mahendranata dari para penggemarnya. Bahkan tak jarang banyak warganet yang memuji karya-karya dari Wahyu Mahendranata di akun media sosialnya @iw.wm.

"Saya bmemiliki tekad untuk menyebarkan virus positif dalam bidang fotografi dan travel melalui media sosial. Terlebih peluang menjadi traveler handal dan profesional kini kian terbuka secara lebar," kata Wahyu.

Sambil berkarier, Wahyu Mahendranata juga menularkan virus fotografi traveling kepada anak muda muda Bali. Dengan kegiatan ini, Wahyu Mahendranata mengunggah hasil karyanya bersama anak muda Bali ke sosial media.

Dalam berkarya, Wahyu Mahendranata tetap berpegang teguh pada quote "Keep doing what you love, being persistent, and stay motivated. Don' t hear what people say about you". (Z-5)