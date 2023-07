Brazilian Churrasco Datang Lagi ke Sheraton Bandung

SUKSES dengan sajian sebelumnya, Feast Restaurant yang berada di Sheraton Bandung Hotel & Towers kembali menghadirkan menu barbekyu ala Brazil.

Menggandeng kembali Tucano's yang telah sukses memperkenalkan cita rasa Brazil yang otentik dengan menu makanan yang kaya akan daging panggang, khususnya churrasco, kolaborasi ini menawarkan pengalaman unik. Para tamu dapat menikmati berbagai hidangan daging yang disajikan langsung oleh chef di meja mereka.

Feast Restaurant akan menghadirkan pengalaman churrasco Brazil yang otentik bagi pecinta makanan di Bandung. Dengan Rp340.000 net per orang, tamu dapat menikmati berbagai hidangan daging berkualitas tinggi, seperti picanha (daging sapi sirloin), frango (ayam), abacaxi (nanas bakar), dan masih banyak lagi.

Semua daging akan disajikan dalam gaya all you can eat. Para tamu dapat menikmati hidangan sebanyak yang mereka inginkan.

"Kolaborasi antara Feast Restaurant dan Tucano's ini diharapkan dapat memberikan pengalaman baru dan menyenangkan bagi para pecinta kuliner di Bandung. Pengunjung dapat merasakan kelezatan dan keunikan menu Brazil tanpa harus bepergian jauh ke negara asalnya," jelas Sidiq Ananto, Food & Beverage Manager Sheraton Bandung Hotel & Towers.

Dengan kualitas makanan yang tinggi, pelayanan yang ramah, dan suasana yang nyaman, Feast Restaurant dan Tucano's siap untuk menghadirkan pengalaman bersantap yang tak terlupakan kepada para tamu.

Anda warga Bandung dan sekitarnya ingin menjelajahi cita rasa Brazil yang autentik, kunjungi Feast Restaurant pada 7 hingga 9 Juli 2023 untuk bisa menikmati hidangan lezat dari kolaborasi dengan Tucano's.

Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp 08112156427