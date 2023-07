Celltech dan RS Hj. Bunda Halimah Siap Kerja Sama Pengembangan Sel Punca

BELUM lama ini atau pada Senin (26/6) bertempat di Rumengan Hall, Universitas Batam, owner dan founder Celltech Stem Cell Centre - Vinski Tower Jakarta Prof. dr.Deby Vinski, MSc, Ph.D menjadi pembicara dalam Roadshow acara International Medical Conference (IMC) 2023.

Selain Prof. dr. Deby, hadir pula sebagai pembicara Dr. dr. Dollar,S.H.,M.H., M.M, FIHFAA, dan Brigjen TNI (Purn) drg. Nurdjamil Sayuti, MARS.FIHFAA.

Kegiatan roadshow yang digelar menjadi bagi dari pelaksanaan acara International Medical Conference (IMC) 2023 di Bali pada November 2023 mendatang.

Prof. Deby memaparkan materi yang menjadi perhatian utama para mahasiswa mahasiswa Universitas Batam dengan judul "Quantum Stem Cell for Prader Willy Syndrome and for Autism Up Date 2023."

Pihak universitas yang diwakili oleh Rektor Universitas Batam Prof.Yuliansyah, SE., MSA., Ph.D., Akt.CA dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Batam Dr. dr. Ibrahim, SH, M.Sc, M.Kn, M.Pd.Ked, Sp.KKLP yang menyambut antusias kehadiran Prof. Deby dalam acara tersebut.

Fakultas Kedokteran dengan Program studi Profesi Dokter dan Pendidikan Dokter Universitas Batam saat ini telah memiliki akreditasi A rumah sakit sendiri yaitu RS Hj. Bunda Halimah yang berlokasi di area Universitas Batam.

Jalin Kerja Sama Pengembangan Stem Cell

Dalam keterangan pers, Minggu (2/7), Prof. Deby yang dijuluki The Queen of Stem Cell dengan berbagai penghargaan berencana menjalin kerja sama dengan RS. Hj. Bunda Halimah dalam bidang pengembangan stem cell atau sel punca.

Prof. Deby juga menyempatkan diri untuk berkunjung langsung ke RS. Hj. Bunda Halimah dan disambut oleh segenap pimpinan rumah sakit.

Dengan didampingi Ketua Dewan Pengawas Inu Indrayani dan Wakil Direktur RS dr Habibie Arief, Prof. Deby sangat kagum dengan fasilitas RS Hj. Bunda Halimah yang lengkap dan memadai.

Pihak RS menyampaikan keinginannya untuk segera bekerja sama dengan Celltech untuk aplikasi stem cell di RS Hj. Bunda Halimah.

Prof. Deby berharap RS Hj. Bunda Halimah juga bisa mewakili Celltech di wilayah Sumatera maupun Singapura sehingga pengobatan dengan terapi stem cell bisa menjadi pengobatan utama di masa depan.

Prof.Deby yang juga menjabat Presiden Badan Akreditasi Anti aging Dunia (WOCPM) dan World Council of Stem Cell mengatakan kerja sama antara RS Bunda Halimah maupun pelayanan Stem Cell Celltech di Batam bisa menjadi bagian dari upaya health tourism atau wisata kesehatan di Batam. (RO/S-4)