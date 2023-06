Kotta GO Hotel Yogyakarta Rayakan Anniversary ke-2 Bertema 'Growing TWOgether'

KOTTA GO Hotel Yogyakarta merayakan anniversary ke-2 Tahun pada Minggu (7/6) dengan tema 'Growing TWOgether'. Serangkaian acara dilakukan di bulan Juni untuk memeriahkan perayaan ulang tahun hotel bintang 3 yang terletak di pusat Kota Yogyakarta tersebut.

“Harapannya, seluruh staff dapat bahu membahu dalam kebersamaan untuk pertumbuhan Kotta GO kedepannya yang akan menjadi lebih baik guna memberikan pelayanan dan fasilitas terbaik bagi para Kottalites.” ujar Hotel Manager Kotta GO Hotel Yogyakarta Yeri Maulana Ishaq.

Untuk memeriahkan perayaan hari ulang tahunnya itu, Kotta GO Hotel Yogyakarta menggelar rangkaian acara, mulai dari melakukan Corporate Social Responsibility (CSR) berupa pembagian Kaos untuk Paguyuban Tukang Becak Kotta GO dan membagikan Rompi dan Topi untuk Paguyuban Tukang Parkir Jalan Diponegoro dan Kranggan pada Kamis (15/6) bertempat di Meeting Room Kotta GO Hotel Yogyakarta.

Kegiatan CSR dilanjutkan dengan mengunjungi Balai Pelayanan Sosial Tresna Werda, Pakem pada Jumat (23/6). Kegiatan yang dilakukan adalah senam pagi bersama, dan pemberian cindera mata.

Rangkaian perayaan ulang tahun Kotta GO Hotel Yogyakarta ditutup dengan General Staff Meeting pada Selasa (27/6), berupa pemotongan tumpeng oleh Yeri Maulana Ishaq, sebagai lambang ucapan rasa syukur, yang dilanjutkan dengan penampilan dari Departemen Front Office dan Food and Beverages, makan bersama, dan pembagian Door Prize.

“Segala rasa syukur sudah sepatutnya kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan cara berbagi kebaikan serta kebahagiaan kepada sesama, yang harapannya hal tersebut dapat meningkatkan rasa kebersamaan antara Kotta GO Hotel Yogyakarta dengan masyarakat.” ujar Human Resource Coordinator Kotta GO Hotel Yogyakarta Ade Nurul. (RO/S-3)