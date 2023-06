Kebun Binatang Surabaya Buka Malam Hari, Segini Harga Tiketnya

KEBUN Binatang Surabaya (KBS) kini buka pada malam hari. Lewat program Surabaya Night Zoo bertajuk "Rek Ayo Rek Adventure of The Jungle at Surabaya Zoo" yang dimulai Minggu, 25 Juni 2023.

"Surabaya Night Zoo nantinya hanya dibuka setiap hari Sabtu dan Minggu," kata Humas Kebun Binatang Surabaya (KBS) Lintang di Surabaya.

Karena dibuka pada malam hari, pihak pengelola menerapkan arif berbeda dengan kunjungan siang hari. Tiap pengunjung harus membeli tiket seharga Rp100 ribu, dengan metode pembayarannon tunai.

Pengunjung yang akan masuk Surabaya Night Zoo akan dibagi jadi tiga sesi. Setiap sesi berisikan 25 orang. Sesi satu pukul 18.15, sesi dua pukul 19.15 dan sesi tiga pukul 20.15 WIB.

"Nantinya, setiap pembelian tiga tiket akan mendapatkan free souvenir yang lucu imut," ujarnya.

Warga Kota Surabaya bisa mendapatkan diskon harga tiket sebesar 25% untuk merasakan sensasi berwisata malam hari di Kebun Binatang Surabaya. (Sumber : Instagram @kebunbinatangsurabaya)

Hewan nokturnal

Surabaya Night Zoo memiliki konsep yang berbeda dengan hanya menampilkan hewan malam (nokturnal) saja. Kemudian, lampu penerangan di dalam KBS juga disesuaikan dengan konsepnya.

Rencana buka malam mini mendapat sambutan positif dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Menurutnya, dalam trial di salah satu wisata ikonik di Surabaya tersebut, dirinya merasa ada inovasi baru yang dihadirkan oleh KBS.

"Uji coba hari ini amazing, luar biasa, saya matur nuwun dengan Bapak Dirut Kebun Binatang Surabaya, beliau ini ternyata dengan night zoo ini, yang saya pikirkan seperti apa ketika saya datang ke sini, wah ini sangat menunjukkan inovasi out of the box dari Pak Dirut untuk mengembangkan kebun binatang Surabaya," katanya.

Dalam tinjauannya setelah berkeliling, ia mengaku wisata yang terletak di Wonokromo tersebut, memiliki lingkungan yang bersih, tampilan yang bagus dan ketika pengunjung datang terdapat sambutan seni tari fire dance. (Z-4)