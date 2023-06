Tingkatkan Efisiensi Logistik, CKB Group Resmikan Fasilitas Baru di NTB

ASOSIASI Logistik Indonesia (ALI) memprediksi pada tahun ini sektor logistik masih menunjukkan kinerja masif dan diyakini tumbuh 5%-8%.

Supply Chain Indonesia (SCI) bahkan mencatat kontribusi logistik terhadap produk domestik bruto (PDB) tembus Rp1.090 triliun.

Melihat pentingnya sektor logistik dalam mendongkrak perekonomian nasional, PT Cipta Krida Bahari (CKB Group) kembali ekspansi dengan meresmikan fasilitas logistik baru di Benete, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Selain dikenal sebagai lokasi Batu Hijau dan jadi salah satu tambang terbesar, Benete merupakan daerah yang kaya sumber daya mineral.

“CKB Group terus berkomitmen menyediakan logistik unggul untuk menggairahkan kinerja logistik nasional. Pembukaan fasilitas logistik baru di Benete jadi wujud nyata perusahaan dalam menggeliatkan perekonomian dan harapannya peringkat logistik Indonesia kembali naik."

"Apalagi saat ini sektor logistik masih menopang ekonomi Indonesia,” ujar Chief Executive Officer (CEO) CKB Group Iman Sjafei di sela peresmian fasilitas logistik baru, di Benete, NTB, Rabu (21/6).

Adapun luas area gudang baru di Benete adalah 3.400 m2 yang terdiri dari area kantor, warehouse/cross docking, workshop, office container dan mes untuk karyawan.

Seluruh fasilitas ini diproyeksikan sebagai solusi logistik terpadu guna mendukung rantai pasok dan kebutuhan logistik pelanggan CKB Group, khususnya di daerah Batu Hijau.

“Pembukaan gudang baru di Benete menjadi strategi kami untuk ekspansi ke seluruh wilayah Indonesia. Tujuannya memperluas pasar dan mendekatkan layanan kepada pelanggan."

"Untuk mencapai misi itu, CKB Group terus mengembangkan infrastruktur logistik guna mempermudah rantai pasok bagi pelaku usaha dalam mengirimkan barang,” jelas Iman.

Tak hanya fokus pada wilayah NTB, perusahaan juga meresmikan gudang baru di wilayah Kalimantan, Sumatera, dan wilayah Timur Indonesia.

Langkah ini sebagai wujud nyata CKB Group dalam merealisasikan komitmen perusahaan ‘Connecting the Nation’.

Teranyar, pada 14 Juni lalu CKB Group sukses meresmikan kantor dan fasilitas logistik baru di Meulaboh, Aceh Barat.

Selain ekspansi untuk memenuhi kebutuhan logistik pasar, CKB Group juga mengedepankan keamanan dan manajemen risiko demi keamanan dan kenyamanan pemanfaatan sarana logistik.

"Ini terbukti dari penghargaan yang diraih perusahaan terkait keamanan, salah satunya Maintaining Zero Accident Throughout the Year 2022 pada tahun lalu,” ungkap Direktur Utama PT ABM Investama Tbk (ABM) Achmad Ananda Djajanegara.

"Melalui kombinasi ekspansi untuk memenuhi kebutuhan pasar dan fokus pada keamanan serta manajemen risiko, CKB Group dapat memposisikan disi sebagai pemain kunci dalam industri logistik yang bertanggung jawab dan berkualitas di Tanah Air,” tutup Achmad.

Selama lebih dari 26 tahun bergelut di industri mining-logistic, CKB Group yang merupakan anak usaha PT ABM Investama Tbk (ABM) menyediakan berbagai layanan dan solusi logistik terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. (RO/S-2)