Chesa Canggu Usung Konsep Berlibur Unik bagi Wisatawan

CHESA Canggu mengusung konsep berlibur unik A New Way to Stay untuk menarik minat wisatawan lokal dan internasional yang berkunjung ke Bali.

"Konsep Chesa Canggu ini dirancang agar menarik pelancong modern yang mencari nilai tambah dan keunikan saat memilih tempat menginap," kata General Manager Chesa Canggu Ahmad Nurcahyadi Kusuma melalui keterangan resminya, Jumat (16/6).

Ia menjelaskan dengan sentuhan kemewahan fasilitasnya, setiap ruangan ditata dengan mengutamakan individualitas, daya tarik, karakter, dan mengedepankan mutu pelayanan berkualitas.

"Sesuai kebutuhan tamu ketika menginap, baik berlibur, bisnis, maupun pekerja jarak jauh atau remote worker," ujarnya.

Fasilitas di Chesa Canggu juga ditujukan bagi pelaku wisata generasi terkini dengan interior bergaya kontemporer minimalis.

Setiap kamar memiliki ruang bersantai dan relaksasi, yang terdiri dari kamar tidur dan tempat tidur luas dan sofa lebar untuk berbaring dan bersantai.

Selain itu, tiap kamar memiliki ruang teras pribadi atau balkon dengan pemandangan bernuansa rimbun dan teduh yang menghadap ke kolam renang.

Kemudian juga ada fitur dua kolam renang besar di Chesa Canggu, masing-masing sepanjang 18 meter yang terletak di antara pohon dan tanaman.

Hotel yang resmi dibuka pada Mei 2023 di Batu Bolong, Canggu, Bali, dengan total 36 kamar itu juga memiliki lokasi strategis dekat pantai Batu Bolong, Canggu, yang terkenal dengan ombaknya untuk berselancar.

"Chesa Canggu siap menjadi hotel yang memungkinkan tamu untuk merasakan pengalaman menginap premium di destinasi wisata populer di Indonesia," tutup Ahmad. (RO/S-2)