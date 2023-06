Kisah Alvredo Satrian Singgih, Harumkan Nama Bojonegoro Lewat Catur dan Pendidikan

BOJONEGRO merupakan sebuah daerah yang dipenuhi dengan harapan dan potensi, menjadi tempat kelahiran seorang pemuda yang memiliki mimpi besar untuk memajukan kota tersebut di berbagai aspek.

Alvredo Satriawan Singgih, sosok yang penuh semangat dan tekad, memiliki mimpi melihat kemajuan ekonomi yang makmur, sistem pendidikan yang berkualitas, lingkungan yang terjaga, dan kelestarian warisan budaya di Bojonegoro.

Lahir dan besar di Bojonegoro, Alvredo mempunyai visi yang jelas tentang masa depan Bojonegoro yang gemilang. Ia bercita-cita melihat kemajuan ekonomi yang makmur, di mana warga Bojonegoro dapat menikmati lapangan kerja yang layak dan peluang bisnis yang meningkat.

Selain itu, ia juga menginginkan sistem pendidikan yang berkualitas, yang memberikan akses pendidikan yang setara dan mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan masa depan.

Sesuai dengan semangatnya dalam menjaga lingkungan, Alvredo ingin melihat Bojonegoro menjadi kota yang lestari, di mana alam terjaga dan pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan baik.

Selain itu, ia memiliki perhatian yang mendalam terhadap warisan budaya Bojonegoro dan berkomitmen untuk melestarikannya agar tidak punah di tengah kemajuan teknologi saat ini.

Di sisi lain, Alvredo juga menunjukkan kemampuannya dalam bidang olahraga, khususnya dalam catur. Ia telah meraih berbagai prestasi, termasuk Juara 1 Open Blitz Chess Championship 2019, mewakili Universitas Airlangga.

Karena sejalan dengan pendidikan yang ia tempuh dengan jurusan S1 Akutansi Universitas Airlangga. Hal itu menjadi salah satu poin paling membanggakan bagi kampus karena memiliki talenta emas seperti Alvredo.

Keberhasilannya ini menjadi bukti ketekunan dalam menguasai strategi catur yang terkenal sulit dan kompleks. Tak hanya itu, Alvredo juga mengantongi medali perunggu dalam ajang PORPROV IV JATIM 2019 untuk regu putra, mewakili Bojonegoro.

'Catur merupakan hobi yang sudah menjadi bagian dirinya mulai dari kecil," ujar Alvredo.

Saat ini ia menjabat menjadi Ketua Pengurus Daerah Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Termuda Se-Indonesia yang baru dilantik pada 16 april 2023 dalam usia 23 tahun.

Ia kemudian mengadakan kompetisi pada 3 Juni 2023 yang lalu dalam dua tingkat, yakni Senior dan junior. Perlombaan catur tersebut berlangsung dengan sangat seru dan dipenuhi oleh antusias para peserta yang ingin menjadi juara.

Tidak hanya berprestasi dalam bidang olahraga, Alvredo juga membuktikan kemampuan akademiknya. Ia berhasil meraih gelar Wisudawan Berprestasi dari Universitas Airlangga pada periode Juni 2022. Kepeduliannya terhadap pendidikan berkualitas merupakan salah satu kekuatan penting dalam perjalanannya.

"Pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu menuju masa depan yang cerah. Oleh karena itu, ia berusaha untuk memberikan kontribusi positif dengan menjadi teladan bagi generasi muda Bojonegoro, mendorong mereka untuk mengejar pendidikan yang berkualitas dan membangun karir yang sukses," katanya.

Salah satu kutipan yang selalu menjadi pegangan Alvredo adalah "we will get what we think, say, and feel." Hal ini menggambarkan keyakinannya jika pikiran positif, kata-kata yang menginspirasi, dan juga perasaan yang baik merupakan kunci untuk memperoleh kesuksesan dan mewujudkan perubahan yang nyata. (RO/Z-5)