Universiti Kebangsaan Malaysia Buka Jalur Undangan untuk Warga Bandung

UNIVERSITI Kebangsaan Malaysia (UKM) melakukan sosialisasi program jalur undangan internasional kepada lembaga pendidikan non formal di Bandung melalui Edvan Global Link. Langkah ini merupakan upaya Strategic Business Partnernya di Indonesia.

Salah satu program yang menjadi unggulan dari UKM di Indonesia adalah program Double Degree Kedokteran yang bekerja sama dengan Univesitas Padjadjaran (Unpad).

Sebagai universitas yang memiliki ranking ke-129 di dunia dan 5 di Asia

Tenggara, menurut QS World University Rankings 2023, UKM saat ini menjadi tempat bernaung dan belajar ribuan siswa internasional. Untuk menempuh pendidikan di UKM, siswa Indonesia bisa masuk menggunakan jalur undangan internasional. Mereka wajib menyiapkan nilai raport yang memenuhi persyaratan dengan angka minimum 80 dan skor IELTS/TOEFL, serta persyaratan lain untuk beberapa jurusan tertentu.

"Hal ini tentu sejalan dengan visi Edvan Global Link untuk turut membuka peluang siswa Indonesia menempuh pendidikan dan merancang karir secara global di luar negara. Program kuliah di UKM juga bisa menjadi solusi bagi siswa yang ingin memanfaatkan nilai rapornya untuk belajar di PTN terbaik Asia Tenggara," kata Perwakilan PT Mandiri Maslahat Masagi, Tamara, pada acara sosialisasi program jalur internasional kepada lembaga pendidikan non formal di Bandung Senin (5/6).



Sejak 2017

Menurut Tamara, program Unggulan Double Degree Kedokteran UKM-Unpad,

merupakan kerja sama antara UKM dan Unpad yang telah berjalan sejak 2017. Program yang sudah ada sejak 2006 ini, awalnya bernama

Twinning Program khusus untuk mahasiswa Malaysia guna memenuhi kebutuhan dokter di Malaysia.

"Lalu pada 2017, program ini terbuka untuk mahasiswa internasional, termasuk mahasiswa Indonesia. Program ini memiliki sistem belajar selama tiga tahun di Unpad (S.Ked) dan tiga tahun di UKM

(M.D)," jelasnya.

Saufi dari Edvan Globa Link sebagai perwakilan UKM menambahkan, program unggulan degree kedoketaran UKM-Unpad memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi calon mahasiswa yang berminat masuk ke dalam program unggulan ini. Syaratnya memiliki nilai akademik transkrip raport Minimal 80 (matematika, fisika, kimia dan biologi), skor IELTS 6.0 / Toefl 5.5 dan lolos seleksi interview.

"Untuk bisa masuk ke dalam program ini, Edvan Global Link menyediakan

program bimbingan full dari sebelum masuk hingga lulus. Adapun bimbingan yang dilakukan dari segala aspek, baik itu secara akademik, bahasa, psikologi dan administrasi," tambahnya.

Dengan program ini, lanjut Saufi, Edvan Global Link ingin memastikan siswa bisa memaksimalkan potensinya untuk menempuh pendidikan kedokteran dan program lainnya di UKM dengan baik.

Adapun program internasional unggulan yang bisa diikuti oleh siswa Indonesia adalah Architecture, Psychology, Media Communication, dan Faculty of Economics and Management. Selain itu juga Actuarial Science, Information Technology, Faculty of Health Science dan

program unggulan double degree kedokteran UKM-Unpad. (N-2)