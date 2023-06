Di Tiongkok, Zaki Iskandar Paparkan Kontribusi Mengelola Pesisir

ADA peran dan kontribusi PEMSEA Network of Local Government (PLNG) dalam pengelolaan wilayah pesisir. Salah satunya melalui program Food Security and Livedhood, Habitat Protection, Pollution and Waste Management, Natural and Manmade Hazard Management, dan Water Uses and Supply Management yang dikenal Tangerang's Initiative.

Itu disampaikan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden PNLG menjadi keynote speaker dalam Forum Marine Economy and Dual Carbon Strategi of 21st Century Maritime Cooperation Committee. Acara tersebut digelar di Fuzhou Strait International Conference & Exhibition Center, Fuzhou, Tiongkok, Jumat (2/6/23).

"Tangerang Initiative merupakan kebijakan dari PNLG ketika Kabupaten Tangerang, khususnya Ketapang, didaulat menjadi tuan rumah. Ketapang Urban Aquaculture dijadikan contoh pengelolaan pesisir pantai secara menyeluruh, baik dari ekonomi, lingkungan, maupun SDM. Ini dijadikan contoh baik bagi negara pesisir lain," papar Zaki.

Menurut Zaki, dalam kaitannya dengan transisi menuju ekonomi biru (blue economy) Kabupaten Tangerang menjalankan program Gerbang Mapan dalam bentuk restorasi Ketapang Urban Aquaculture di Kecamatan Mauk melalui kolaborasi dengan semua stakeholders di sektor ekonomi, infrastruktur, dan lingkungan. "Tidak hanya kolaborasi dalam program tetapi juga penganggarannya lintas sektor, antara pemerintah pusat melalui kementerian, pemerintah daerah, sektor swasta, dan NGO. Saat ini Ketapang menjadi satu role model dalam pengembangan dan pengelolaan pesisir di Asia Timur," tuturnya.

Terdapat perbedaan Ketapang Urban Aquaculture, imbuh Zaki, dengan daerah-daerah lain yang pernah menjadi tuan rumah atau visitasi dari Forum PNLG. Ketapang Urban Aquaculture dibangun oleh pemerintah daerah secara menyeluruh dengan kerja sama lintas sektoral serta tanpa menghilangkan ciri khas desa pesisir dan kearifan lokal di tempat tersebut. (RO/Z-2)