ITB Gelar Seleksi Duta Kampus 2023

DARI 86 mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) yang mengikuti

seleksi pemilihan Duta Kampus ITB 2023, tersisa 28 finalis yang

berhak mengikuti karantina dan malam puncak yang akan diadakan pada

Sabtu (2/6).

Dari 28 peserta itu akan dipilih sebanyak 14 Duta Kampus

ITB 2023 untuk tujuh katagori.

Penanggungjawab Kegiatan Pemilihan Duta Kampus ITB 2023, G Prasetyo

Adhitama di Bandung, Rabu (31/5) mengatakan, tema Pemilihan Duta

Kampus ITB 2023 adalah : Character, Brain, Behavior, We're Unstoppable.

"Tujuan kegiatan ini adalah untuk memilih mahasiswa-mahasiswa yang mampu merepresentasikan karakter mahasiswa ITB. Berpengaruh baik

bagi massa kampus maupun pihak luar dengan membawakan nilai-nilai ITB,

mampu menjaga citra dan nama baik kampus, serta berkontribusi aktif

dalam menyukseskan program atau kegiatan kemahasiswaan ITB," ungkapnya.

Dari Pemilihan Duta Kampus ITB Tahun 2023 ini, lanjut dia, ada tujuh katagori yang akan diisi yakni Duta Multikampus, Duta Intelegensia, Duta Literasi, Duta Persahabatan dan Well Being, Duta Wirausaha, Duta Inspiratif dan Duta Antar Bangsa.

Nantinya para Duta Kampus ITB yang terpilih, lanjut Prasetyo diharapkan dapat menjawab visi, misi, program ditmawa dan tantangan ITB saat ini. Mereka nantinya mampu menjadi figur representasi profil dan karakter mahasiswa ITB.



Promosi

Menurut dia, peran dan fungsi duta kampus ITB itu sendiri meliputi, promosi, sebagai garda terdepan dalam program promosi kampus dan kegiatan yang ada di ITB. Role model, sebagai figur representasi profil dan karakter mahasiswa ITB secara umum, berpengaruh baik bagi kampus dan masyarakat luar, serta dapat menjaga citra dan nama baik ITB dan sampul ITB, menjadi model atau aktris publikasi kampus baik itu

profil, kegiatan dan lainnya.

Ketua Pelaksana Pemilihan Duta Kampus ITB 2023, Nadhifa Azka Aulia

menambahkan Duta Multikampus yang terpilih dapat membawakan citra sebagai figur yang memahami karakter dan konsep multikampus

ITB, memiliki wawasan luas seputar kampus ITB, baik Kampus Ganesha,

Jatinangor dan Cirebon.

Untuk Duta Intelegensia dapat memiliki keunggulan prestasi baik akademik maupun non akademik serta memiliki keahlian pada keilmuan masing-masing. Duta Persahabatan dan Well Being dapat memiliki karakter dan berjiwa sosial tinggi, adaptif terhadap isu-isu masa kini, serta aktif menyuarakan tindak tegas terhadap perundungan dan sejenisnya. (N-2)