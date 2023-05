Wish School Bali Fokus Pembangunan Karakter

GRAND Opening Warmadewa Independent Shining (WISH) School digelar di Bali, Jumat (26/5) . Momen Grand Opening tersebut ditandai dengan adanya pemotongan pita dan penandatangan MOU.

“Membangun bangsa harus dimulai dari membangun manusianya. Membangun manusia harus dimulai dengan membangun karakter. Dan membangun karakter harus dimulai dengan pendidikan," ujar Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Bali Anak Agung Gede Oka Wisnumurti, disela-sela Grand Opening School lewat keterangan yang diterima, Sabtu (27/5)

School ditandai dengan pemotongan pita oleh Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali bersama Pembina Yayasan, dan Direktur WISH School, Putu Ayu Sutaningrat Puspa Dewi.

WISH School merupakan salah satu dari 6 Unit Pelaksana Kerja (UPK) yang berada di bawah naungan Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali

Direktur WISH School, Putu Ayu Sutaningrat Puspa Dewi mengatakan WISH School memiliki enam rogram. Yakni, program daycare for babies untuk usia 8 bulan-2 tahun, daycare for kids untuk usia 2-6 tahun, program nursery usia 2-3 tahun, program preschool usia 3-4 tahun, program Kindy A usia 4-5 tahun, dan program Kindy B usia 5-6 tahun.

Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Anak Agung Gede Oka Wisnumurti mengatakan membangun bangsa harus dimulai dari membangun manusianya. Dalam hal pendidikan tidak cukup hanya melalui pendidikan perguruan tinggi. Sebab, pendidikan adalah jangka panjang (long life education). Oleh karena itu, jelasnya, pendidikan harus dimulai dari bayi dalam kandungan.

Menurut Wisnumurti, pendidikan merupakan sesuatu yang dilalui melalui proses panjang yang membutuhkan investasi dan hasilnya tidak bisa dinikmati saat ini.

“Dari sinilah saya mendapat inspirasi, Warmadewa tidak cukup hanya memiliki universitas, maka kita perlu berkontribusi dalam rangka bagaimana kita mendidik anak-anak bangsa melalui anak usia dini. Maka saya buat WISH School, yaitu Warmadewa Independet Shining School,” tandas Wisnumurti. (H-3)