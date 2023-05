Semen Gresik Raih Penghargaan Gold Champion Indonesia WOW Brand 2023

PT SEMEN Gresik meraih penghargaan bergengsi Gold Champion Indonesia WOW Brand 2023 dalam kategori produk semen pada industri Resources,

Infrastructure & Utilities (RIU) yang diselenggarakan oleh Markplus Inc.

Penghargaan diterima secara langsung oleh General Manager of Brand

Management PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SIG), Irma Oktarini, di Hotel The Westin, Jakarta Selatan.

Irma menuturkan bahwa menjadi suatu kebanggaan atas capaian brand unggulan yang disematkan kepada PT Semen Gresik, terpilih dari ratusan brand terbaik di Indonesia.

"Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kepercayaan kepada Semen Gresik sebagai Brand Terbaik, menjadi komitmen perusahaan untuk terus memberikan pelayanan dan produk terbaik serta ikut berkontribusi dalam membangun Indonesia," jelasnya.

Pengembangan berbagai strategi bisnis, lanjutnya, terus dirumuskan dan

dilakukan demi memperkokoh keunggulan operasi dalam menghadapi tantangan ke depan yang semakin kompleks.

Penghargaan ini menambah deret prestasi yang dicapai PT Semen Gresik

sebagai Brand Terbaik di Industri Semen. Sebelumnya, Semen Gresik juga

berhasil mendapat penghargaan Satria Brand Award 2022 dan Solo Best Brand & Innovation Award 2023 sebagai Merk Terbaik di Solo Raya dan Jawa Tengah.

Di sisi lain, Founder & Chairman of MCorp, Hermawan Kartajaya, dalam

rilisnya mengungkapkan bahwa kegiatan yang bertajuk Branding for the Game Charger dalam rangkaian ajang WOW Brand Festive Day merupakan sebuah festival pemasaran terbesar.

"Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 400 brand enthusiast dan 300 brand terbaik Indonesia. Penilaian dilakukan melalui survei kepada lebih dari 30.000 responden dari berbagai kota di Indonesia," tutupnya. (N-2)