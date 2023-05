Gideon Hermosa, Floral Master Asia Berbagi Ilmu di Trans Convention Center Bandung

BANYAK yang menilai kegiatan merangkai bunga adalah sekedar hobi, padahal dewasa ini perangkai bunga adalah sebuah profesi yang menjanjikan.

Merangkai bunga pun saat ini bisa dianggap menjadi sebuah karya seni dan merupakan salah satu keterampilan yang sangat penting untuk dimiliki oleh para event planner.

Berbagai konsep wedding, birthday, ataupun acara-acara lainnya akan tampak semakin cantik dan menarik dengan kehadiran berbagai rangkaian bunga. Dimulai dari venue, table set-up, photo booth dan lain-lain.

Hal inilah yang membuat kemampuan floral arrangement sangat penting untuk mewarnai jalannya suatu event, dan para event planner saat ini berlomba-lomba untuk mengikuti berbagai workshop untuk terus meningkatkan kemampuannya.

Melalui berbagai program pendidikan di luar sekolah dalam bidang perangkai bunga, Ikatan Perangkai Bunga Indonesia (IPBI) menjembatani kegiatan yang semula merupakan hobi ini menjadi profesi.

Tahun ini IPBI DPD Jabar kembali bekerja sama dengan The Trans Luxury Hotel menghadirkan Gideonized 2.0 – A Floral Decoration Demo & Workshop by Gideon Hermosa di Trans Convention Centre pada 16 – 17 Mei 2023. Kegiatan ini merupakan kali kedua Gideon Hermosa menggelar exclusive workshop-nya di Asia.

Gideon Hermosa adalah seorang International Floral & Event Designer asal Filipina yang nama serta karyanya sudah dikenal mendunia dan dipakai oleh para celebrity dunia ternama seperti Billy Crawford dan Yeng Constantino.

Memulai karir dari usia 22 tahun, Gideon Hermosa membangun sendiri event and wedding planner miliknya yang bernama The Events Studio. Selain dikenal handal dalam mengelola sebuah acara, Gideon Hermosa juga sangat dikenal dengan keahliannya merangkai bunga dan melakukan set-up serta dekorasi pernikahan yang megah dan berbeda dari style pada umumnya.

Sebelum mengadakan workshop class, Gideon Hermosa pun berkolaborasi secara khusus dengan Sulito, Florist Manager The Trans Luxury Hotel untuk membuat rangkaian centrepiece di lobi utama. Memadukan kecantikan bunga hydrangea, spanish moss, daun pandanus dan tenax yang diantar langsung dari Cipanas, Puncak, menjadikannya sebuah rangkaian centrepiece menawan dan unik di Lobby The Trans Luxury Hotel yang memukau pandangan para tamu.

Pemilihan warna



Dalam Floral Decoration Demo & Workshop di hari pertama, Gideon Hermosa membagikan ilmu mengenai tips and trick how to design dan wedding trends color compositions. Setelah itu para peserta langsung menyaksikan dan melakukan demo yang dipandu langsung oleh Gideon Hermosa dalam melakukan flower design in wedding decorations.

Sementara pada hari kedua, Gideon Hermosa lebih detil lagi menjelaskan dan tentang wedding trends di prosesi akad nikah dan holy matrimony, dilanjutkan dengan live demo.

“Salah satu hal terpenting di dalam menentukan tema dekorasi sebuah event adalah bagaimana kita dapat berdiskusi mengenai apa yang diharapkan klien kita dan memastikan kita dapat mengeksekusi ide tersebut dalam bentuk rangkaian bunga juga dekorasi. Apabila di tahun-tahun sebelumnya trend warna lebih ke arah muted colors, akhir-akhir ini semakin banyak klien millennials yang lebih berani di dalam memilih warna-warna strong dan playful,“ ujar Gideon

Sementara itu Bagio Rantow, Ketua Event Gideonized 2.0 sekaligus juga Ketua Bidang Organisasi IPBI DPD Jawa Barat menyampaikan bahwa flower arrangement di Indonesia dewasa ini bukan lagi hanya sekedar hobi tetapi menjadi bisnis yang sangat menjanjikan. "IPBI hadir untuk menjembatani para flower enthusiast untuk dapat membuka wawasan dengan mengikuti berbagai program-program menarik seperti halnya Gideonized 2.0 ini." (N-2)