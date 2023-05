Evi Afiatin Terima Penghargaan Top 100 Moust Outstanding Women 2023

DIREKTUR Keuangan PT Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Evi Afiatin menjadi salah satu dalam jajaran 100 wanita paling berpengaruh di industri keuangan 2023 versi Infobank. Daftar ini berisikan para pemimpin wanita pilihan Infobank, yang dinilai berpengaruh terhadap industri atau lingkungannya.

"Saya sangat mengapresiasi atas prakarsa InfoBank memberikan rekognisi kepada para pemimpin Wanita di Indonesia. Penghargaan ini merupakan wujud pengakuan dari lembaga independen bagi perempuan Indonesia yang ikut mengambil peran yang sama dengan kaum laki-laki dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Selain berkarya di bidangnya, perempuan juga memiliki peran sentral sebagai pendidik generasi penerus. Di tangan merekalah masa depan suatu bangsa," tutur Direktur Keuangan & Manajemen Resiko, PT Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Evi Afiatin, di sela-sela penerimaan penghargaan Top 100 Most Outstanding Women 2022 in Financial Sector & SOE yang digelar Infobank di Royal Ambarrukmo Yogyakarta, kemarin.

Evi mengungkapkan bahwa penghargaan ini seyogyanya menjadi penyemangat dan motivasi perempuan Indonesia untuk berkiprah dan mengambil perannya masing-masing. Tidak hanya yang berkarier dan berkarya secara formal tetapi para ibu rumah tangga yang mendidik dan memotivasi anak-anaknya untuk maju merupakan perempuan hebat dan luar biasa.

Evi Afiatin memiliki rekam jejak yang luar biasa di dunia keuangan. Perempuan yang telah berkarir selama 29 tahun ini telah berkarir di dunia perbankan dengan jabatan terakhir sebagai direktur.

Sebelum menduduki jabatannya yang sekarang, Evi merupakan Direktur Pelayanan dan Direktur Keuangan di BPJS Ketenagakerjaan, periode 2016-2021. (N-1)