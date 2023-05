The Royale Krakatau Gelar Ajang Pencarian Seniman Barista Kopi Di Cilegon

SETELAH sukses menggelar berbagai rangkaian acara pada Ramadan lalu, The Royale Krakatau Hotel yang merupakan salah satu unit bisnis dibawah PT.Krakatau Sarana Properti (KSP) kembali membuat program menarik lainnya.

Di bulan Mei ini, rencananya akan digelar semacam ajang pencarian barista kopi terbaik bernaa Event Latte Art Competition, pada 21 Mei nanti di The Surosowan, Cilegon, Banten

General Manager (GM) The Royale Krakatau Rury Ilham mengatakan, adanya acara pencarian bakat untuk peracik kopi itu bertujuan untuk melestarikan budaya kopi Indonesia yang memang sudah dikenal luas baik di dalam maupun luar negeri.

Selain itu, event dengan total hadiah sebesar Rp6 juta itu, nantinya akan turut membantu untuk memunculkan para talenta barista baru di Kota Cilegon.

Ajang itu juga bagian dari rangkaian promosi di bulan Mei berdampingan dengan kegiatan lainnya, misalnya ngesenja bareng at The Suro Pizza (buy 1 get 1 free). Lalu ada program promo Honeymoon package Hotel (Rp1.800.000/room/ night), happy hour weekends discount 30% (beverage).

"Tapi yang menarik dan kami yakini akan menyedot banyak perhatian adalah Event Latte Art Competition. Kita ketahui menurut data, Indonesia merupakan peringkat ketiga dunia penghasil kopi dunia dengan rata-rata produksi kurang lebih mencapai hingga 11 atau 12 juta karung (data tahun 2020). Hebatnya lagi kopi kita itu jenisnya variatif dengan kearifan lokal dari berbagai daerah seperti kopi Aceh, Sumatra, Jawa, Kintamani,Toraja, Flores, Papua serta kopi Luwak yang aroma dan citra rasanya sangat pas di lidah kita. Kami juga ingin menjaga dan melestarikan budaya orang Indonesia yang sangat gemar minum kopi," ujar Rury Ilham.

Rury menambahkan, rangkaian kegiatan itu sekaligus juga ingin mengenalkan kopi varian terbaru dari Surosowan yakni Kopibrasi (butterscotch, vanilla, pandan, banana dan almond coffee).

Rencananya dalam event Latte Art Competition nanti diharapkan akan diikuti oleh para pecinta kopi maupun para barista yang ada di Kota Cilegon maupun sekitarnya.

Adapun para juri yang terlibat merupakan orang-orang profesional dibidangnya, yakni Kevin Rudolf selaku Head Bar The Royale Krakatau (latte artist, 2nd Festival Kopi Banten) dan juga dua juri lainnya yakni, Ruddy serta Nico (Trainer PT Cafein Solution Indonesia).

"Agenda ini merupakan event tahunan di The Surosowan, sekaligus jadi ajang silaturahmi para penggiat kopi, maupun penikmat kopi khususnya di Kota Cilegon maupun Banten. Kita ingin mengedukasi kalangan barista untuk pengembangan skill dan knowledge. Umumnya para pelanggan disini sangat menyukai kopi, khususnya jenis kopi gula aren, butterschoot coffee, banana coffee, karena rasa khasnya flavournya dan cocok untuk semua kalangan. Untuk tastenya itu lebih creamy tapi rasa kopinya itu pas terutama karena diracik oleh barista profesional yang berpengalaman," kata Kevin Rudolf.

Ia juga memberikan pesan kepada calon barista agar selalu intens berlatih untuk menjadi peracik kopi yang handal. Selain dibutuhkan pengalaman yang sangat luas, bukan cuma untuk membuat kopi saja, karena dibutuhkan skill dan seni didalamnya.

Menurut Kevin, seorang barista adalah profesi yang sangat membanggakan karena kelak mereka bisa membangun usaha sendiri ataupun bisa bekerja di tempat cafe, restoran besar bahkan nternational, termasuk juga bisa menjadi trainer sekaligus mentor bagi para pemula yang ingin menekuni profesi barista.

Terkait program di bulan Mei ini, Rury menambahkan lagi, berkaca dengan kesuksesan di Ramadan lalu, para pelanggan setia The Royale Krakatau dan The Surosowan diharapkan akan kembali lagi beserta dengan pengunjung baru lainnya.

"Memanjakan para pelanggan setia disini, kami akan menyuguhkan live band music kembali di area Surosowan dan The Suro Pizza. Rencananya seminggu tiga kali, setiap Selasa, Jumat dan Sabtu malam. Sementara siangnya akan dihibur accoustic guitar sekaligus penyanyi," pungkas Rury. (RO/Z-5)