ESQ Imbau Anggota Dewan Komit Serap dan Sampaikan Aspirasi Rakyat

SEBAGAI wakil rakyat, sejatinya para anggota DPR harus selalu membawa aspirasi mereka. Sebab hanya dengan begitu mereka akan menjadi orang yang dipercaya, solid, dan dicintai rakyat.

Hal itu diungkapkan motivator yang juga pendiri ESQ Group Ary Ginanjar Agustian dalam acara halal bihalal dengan anggota DPR dan pegawai Setjen DPR di Ruang Pustakaloka DPR RI, Kamis (4/5). Ia menjabarkan terkait tiga niat atau golongan yang harus dipahami ketika ingin menjadi pimpinan atau anggota dewan yakni niat strong why, niat big why, dan niat grand why.

"Ada tiga alasan yang saya sampaikan yaitu bagaimana agar dicintai dan dipercaya oleh rakyat, bagaimana memenangi hati rakyat dan bagaimana cara agar anggota DPR bisa lebih solid dan bersatu di tengah perbedaan demi tercapainya Indonesia Emas 2045," paparnya di hadapan di hadapan sekitar 1.300 orang yang hadir baik secara online maupun offline, termasuk Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel, Sekretariat Jendral Indra Iskandar.

"Saya jawab dengan perbaikan niat (Why) yang dibagi menjadi 3 Why yaitu apa Strong Why kita, apa Big Why kita dan apa Grand Why kita. Strong why itu adalah ketika kita kerja keras dengan maksimal namun tujuannya hanyalah cuan yang ujungnya akan terjadi hedonisme. Lalu, big why adalah ketika urusan cuan sudah selesai, yang dicari adalah eksistensi diri (ingin dihargai, diakui) ini bisa menjadi flexing."

Ary menambahkan yang ketiga yakni Grand Why yaitu misi sebagai seorang hamba Tuhan, misi mewakili hati nurani rakyat, misi membangun kesejahteraan masyarakat, membangun kejujuran dan keadilan. Intinya kalau grand why itu niatnya hanya 1, ibadah kepada Tuhan.

Ary berharap dengan pemahaman ini tercipta dan terwujudnya anggota DPR yang terpercaya, solid, dicintai oleh rakyat dengan niat Grand Why demi tercapainya Indonesia Emas 2045.

"Jadi, siapapun presidennya, siapapun anggota DPR nya kalau moral masyarakatnya kurang bagus maka hasilnya kurang maksimal. Oleh karenanya saya ikut serta memperbaiki tepung terigu (SDM) selama seperempat abad," tegasnya

Sementara itu, Rachmad Gobel mengucapkan terima kasih kepada Ary Ginanjar yang telah memberikan ilmu lahir batin. Menurutnya, pihaknya diingatkan kembali tentang nilai-nilai agama dan itu dijabarkan Ary melalui ESQnya terkait apa yang menjadi goal atau tujuan hidup.

"Karena hidup ini sama dengan beribadah bukan sekedar cari uang. Harus membangun kesejahteraan dan kebahagiaan kita di dalam hati," ungkap Rachmad.

Menurutnya, Ary telah memberikan pelajaran-pelajaran yang lebih mudah. Untuk itu, ia menyarankan untuk sering mendengar apa yang disampaikan oleh Ary Ginanjar. Ia pun mengusulkan agar DPR RI perlu membuat program-program yang berkaitan dengan ESQ. (RO/A-1)