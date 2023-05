Gandeng Desainer Lokal, Toko Fesyen Ini Bawa Konsep Unik

TOUCHE, toko fesyen bagian dari Maja Family yang berbasis di Bandung, Jawa Barat, mengusung konsep unik dengan menggandeng desainer lokal.

Store Manager Touche, Desi Mulyani, menyampaikan Touche menghadirkan beberapa item yang tidak biasa disajikan di dalam toko.

"Semua terangkum dalam kejutan-kejutan yang unik sebagai dedikasi kami bagi kalangan muda dan orang dewasa sesuai gaya dan mode mereka," ungkap Desi melalui keterangan yang diterima, Kamis (4/5).

Menurut Desi, Touche Shop mengusung filosofi Slowing down in a fast world and see the beauty in small detail.

Sebagai permulaan, toko fesyen ini didirikan sebagai tempat berbagi hasrat sang pemilik berkeliling dunia, menampilkan semangat, dan barang dagangan dari negara-negara yang dikunjungi bersama keluarga.

"Dia menciptakan Touche sebagai memorable concept store where virtual and physical worlds collide. Setiap item itu spesial, karena telah dikuratori oleh tangan kami, dilihat oleh mata kami, dan disentuh oleh hati kami," lanjutnya.

Seiring dengan berjalannya cerita, ia menerangkan konsep toko fesyen itu dikembangkan dengan mencari dan memilih produk campuran dari merek desainer yang baru muncul dan sudah mapan.

Selain itu, tampilan lini fesyen ini serta produk lainnya digabungkan menjadi satu dalam tampilan yang menarik.

Sebagai apresiasi untuk brand lokal, Touche juga selalu terbuka untuk berkolaborasi.

Dalam limited collection atau capsule collection, kolaborasi tersebut secara autentik merangkul gaya hidup, etos, integritas, dan juga sikap antara Touche sebagai retailer dan brand.

"Konsep unik Touche Shop tersebut bisa dilihat dari konten-konten yang memiliki seni unik dan ciri khas lewat akun Instagram @touche__shop," tutup Desi. (RO/S-2)