Polres Cilegon Berlakukan One Way di Kawasan Wisata Anyer

POLRES Cilegon memberlakukan sistem One Way untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas dari Kawasan Anyer, Sabtu (29/4) sore.



One Way diberlakukan dari arah Kawasan Anyer ke Kota Cilegon dan Serang.



"Sistem One Way kita berlakukan karena debit kendaraan ke kota lebih besar dari sebaliknya," kata Kapolres Cilegon AKB Eko Tjahyo Utomo di Cikoneng, Anyer.



Dengan One Way, sekitar 800-1100 kendaraan roda 4 dengan cepat meninggalkan Anyer.



One Way sendiri diberlakukan dari Teneng Anyer ke Simpang JLS Ciwandan Cilegon.



Kapolres Cilegon menyatakan keberhasilan penerapan One Way berkat besarnya jumlah personel yang dilibatkan.



Personel Polres Cilegon dibantu segenap stakeholder berjaga di tiap Pos Pengamanan (Pospam) dan Pos Pelayanan (Posyan).



"Mereka mencegat kendaraan ke arah Anyer karena dengan Sistem One Way arus kendaraan mengalir sangat cepat," terang Eko Tjahyo.



Eko menyebut rekayasa lalu lintas berlangsung lancar berkat berhasilnya sistem yang tersusun rapi.



"Terima kasih atas kekompakan dari seluruh anggota yang berjuang keras siang malam melayani pemudik," ucapnya. (RO/J-1)