Gempa Mentawai tidak Ganggu Distribusi BBM di Sumbar

PERTAMINA Patra Niaga Sumbagut memastikan distrbusi BBM di wilayah Sumatra Barat (Sumbar) berjalan normal setelah terjadinya gempa di Mentawai. Meski saat kejadian, operasional di IT Teluk Kabung sempat dihentikan sekitar satu jam. Begitu juga dengan distribusi LPG.

Area Manager Communication Relation & CSR Sumbagut PT Pertamina Patra Niaga Susanto August Satria mengatakan seluruh sarana fasilitas (Sarfas) penyimpanan dan penyaluran BBM serta LPG di Sumbar tetap beroperasi seperti biasa setelah gempa terjadi.

"Sarfas penyimpanan dan penyaluran tetap beroperasi seperti biasa setelah gempa," tegasnya, Rabu (26/4).

Gempa terjadi pada Selasa (25/4) pukul 03.00 WIB. Pusat gempa berjarak 177 kilometer barat laut Mentawai. Guncangan gempa dirasakan sekitar 30 detik di Padang. Guncangan yang kuat dan cukup lama membuat banyak warga panik dan berlarian ke luar rumah.

Menurut Susanto, guncangan juga terjadi di kawasan Integrated Terminal (IT) Teluk Kabung, Padang. Operasional IT Teluk Kabung pun sempat dihentikan selama sekitar satu jam. Setelahnya, dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi sarfas IT Teluk Kabung dan hasilnya tidak terjadi kerusakan sehingga dapat dioperasikan kembali.

Kondisi stok BBM di Mentawai menurut Susanto juga dalam keadaan aman. Terlebih, enam hari sebelum kejadian Pertamina sudah menambah stok Pertalite dan Solar ke wilayah itu untuk melayani peningkatan konsumsi BBM dalam rangka mudik Lebaran 2023.

Pertalite di wilayah itu ditambah hingga 48 kiloliter dan memberi ketahanan stok hingga 20 hari. Sementara Solar ditambah 8 kiloliter dan dapat memberi ketahanan stok lebih dari seminggu.

Selain sarfas milik Pertamina, Susanto juga memastiian sarfas lain milik mitra atau lembaga penyalur juga dalam kondisi baik. Seperti SPBU, Pertashop, SPBE, dan gudang agen. (Z-6)