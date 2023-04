Ini Profil Dirut BUMN Pemilik Pistol Meletus di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar

NAMA Direktur Utama (Dirut) PT Berdikari Harry Warganegara viral setelah insiden pistol meletus di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin (17/4). Ini profil Harry Warganegara.

Dilansir dari situs resmi PT Berdikari, pria kelahiran Palembang, Sumsel itu menjabat sebagai dirut perusahaan BUMN peternakan tersebut sejak 2 April 2020.

Sebelumnya, ia menjabat sebagai komisaris utama Sulbar Energi Group dan Krakatau Steel Global Trading/ PT Krakatau Natural Resources.

Sebelum masuk BUMN, pria kelahiran 1971 itu berkarir di berbagai sektor.

Setelah meraih gelar sarjana di bidang manajemen bisnis dan keuangan di City University of New York, AS, Harry sempat bekerja di National Westminter Bank Plc New York City, Bear & Sterns New York City, Fund Asia Investment Bank, dan Bank PDFCI. Ia menangani keuangan korporasi, fund raising, dan restrukturisasi.

Selanjutnya, ia bergabung dengan Henan Putihrai Sekuritas sebagai Senior Vice President menangani investment banking, corporate structure, dan merger akuisisi.

Pada bidang properti, Harry pernah menjabat sebagai presiden direktur Pacific Metro Realty dan PT Prabu Budi Mulia, pemilik Crowne Plaza Hotel.

Harry Warganegara juga merupakan salah satu pendiri BUMD Sulawesi Barat PT Sulbar Group dan menjabat sebagai direktur utama pada 2010-2013.

Kronologis pistol meletus

Pada Rabu, 19 April 2023, Polisi mengkonfirmasi kejadian meletusnya pistol milik seorang direktur utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berinisial HW di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan.

Letusan senjata api tersebut terjadi saat HW diperiksa petugas bandara. Dari Informasi yang ada, dirut salah satu BUMN itu saat itu menyerahkan semua barang-barang yang dibawa ke petugas protokoler bandara, termasuk pistol miliknya.

Tidak diketahui awalnya dari mana, saat pistol diperiksa oleh petugas, pistol tersebut terlepas, lalu terjatuh dan langsung meletus, saat petugas hendak mengeluarkan memeriksa kartu kepemilikan senjata itu.

Peluruh pistol sempat mengenai meja di konter check-in keberangkatan, yang meninggalkan bekas. Beruntung tidak ada orang yang menjadi korban insiden itu. Pihak bandara menyebut peristiwa itu telah ditangani Polsek Kawasan Bandara

Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Komang Suartana menjelaskan peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 07.45 WIB.

Komang menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap pemilik senjata tersebut. Diketahui, senjata api tersebut memang milik HW.

Komang juga menyampaikan bahwa HW saat ini tidak diamankan dan hanya hanya dimintai keterangan. (Z-4)