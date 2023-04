Kapolri : Kepadatan Kendaraan di Gerbang Tol Kalikangkung Hingga 300%

KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapa, terdapat peningkatan sebanyak 300% Kendaraan yang melintas di Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah.

"Khususnya di gerbang tol kalikangkung, tadi dilaporkan bahwa sampai dengan hari ini telah terjadi peningkatan hampir mendekati 300 persen," kata Sigit, (18/4).

Kapolri mengatakan, biasanya gerbang Tol Kalikangkung hanya dilewati sebanyak 10 ribu kendaraan per jam. Ia juga memprediksi puncak kepadatan yang melewati gerbang tol tersebut pada Selasa (18/4) hingga besok Rabu (18/4).

Baca juga : H-5 Lebaran, Jasa Marga Catat 494.091 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek

"Saat ini sudah masuk di angka 30 ribu, jadi mendekati 300% dan diperkirakan akan mencapai puncaknya mungkin sekitar nanti malam dan besok," tutur Sigit.

Oleh karena itu, dijelaskan Sigit, skema pengaturan one way pun telah diterapkan merespon kepadatan kendaraan.

Baca juga : Ribuan Pemudik Diberangkatkan Sahabat Ganjar

"Mulai tadi siang ini juga telah diberlakukan konsep one way secara terpusat yang dikomandoi oleh Kakorlantas mulai dari wilayah Cikampek sampai dengan Kalikangkung yang dimulai dari jam 12.30 dan kemudian akan berakhir jam 24.00," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, korlantas Polri segera memulai skema satu arah atau one way di ruas jalan Tol Cipali km 72 sampai km 414 Tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah.

"Pelaksanaan cara bertindak one way rencana akan dibuka pkl 14.30 WIB," kata Kepala Bagian Operasi (Kabagops) Korlantas Polri Kombes Eddy Djunaedi saat dikonfirmasi, Selasa (18/4).

Saat ini, dijelaskan Eddy, pihaknya tengah melakukan sterilisasi sebelum diterapkannya sistem one way sore nanti.

"Pembersihan cara bertindak one way pukul 12.30 sampai 14.30 WIB. Cara bertindak one way dari Km 72 tol cipali sampai Km 414 gerbang Tol Kalikangkung," jelasnya

Selama Operasi Ketupat, Korlantas Polri menyiapkan skema one way dan contraflow di sepanjang Jalan Tol Km 47 Cikampek hingga Km 414 Kalikangkung.

Akan tetapi skema lalu lintas tersebut akan disesuaikan tergantung jumlah kendaraan di lapangan. (Z-5)