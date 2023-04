Jelang Lebaran, Harga Bahan Pokok Di Cianjur Terus Naik

HARGA berbagai komoditas kebutuhan pokok masyarakat di pasar tradisional di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, terpantau naik memasuki H-4 Idul Fitri 1444 Hijriyah, Selasa (18/4). Harganya diprediksi bakal terus naik semakin mendekatinya Lebaran.

Bupati Cianjur Herman Suherman bersama jajaran melaksanakan pemantauan harga dan ketersediaan komoditas pokok penting masyarakat di pasar tradisional dan pasar modern. Hasilnya, beberapa komoditas harganya mulai merangkak. "Kalau melihat harga, semakin hari semakin naik," kata Herman seusai sidak di Pasar Muka, Selasa (18/4).

Herman menyebut komoditas yang harganya terpantau naik di antaranya daging sapi. Saat ini harganya sudah mencapai kisaran Rp150 ribu per kilogram.

"Awalnya Rp130 ribu per kilogram, terus naik jadi Rp140 ribu per kilogram. Sekarang harganya sudah mencapai Rp150 ribu per kilogram," terang Herman.

Demikian juga daging ayam broiler yang saat ini harganya kisaran Rp36 ribu per kilogram. Padahal sebelumnya di kisaran Rp34 ribu per kilogram.

"Cabai juga ikut naik, seperti cabai merah tanjung. Asalnya Rp40 ribu per kilogram, sekarang sudah Rp60 ribu, bahkan ada yang Rp80 ribu per kilogram. Kentang juga sama, harganya naik. Kemarin Rp14 ribu, sekarang sudah ada yang mencapai Rp20 ribu per kilogram," tuturnya.

Pemerintah daerah, lanjut Herman, berupaya mengendalikan harga dan pasokan berbagai komoditas semakin mendekatinya Idul Fitri 1444 Hijriyah. Salah satunya dengan melaksanakan pasar murah.

"Kita kerja sama dengan Bulog maupun koperasi-koperasi membantu masyarakat Kabupaten Cianjur. Insya Allah besok (Rabu) kita akan mengadakan lagi pasar murah. Harga daging yang dijual hanya Rp90 ribu per kilogram. Mudah-mudahan pasar murah ini bisa menstabilkan harga," katanya.

Kepala Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian (Diskuperdagin) Komarudin menambahkan, mendekati hari H Idulfitri 1444 Hijriyah, harga daging sapi diprediksi bisa mencapai Rp170 ribu per kilogram. Saat ini saja harganya sudah berkisar Rp140 ribu per kilogram.

"Harga daging sapi memang terus naik. Kemungkinan bisa mencapai Rp170 ribu per kilogram," terangnya. (R-2)