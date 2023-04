Harga Bawang Merah dan Putih Kompak Naik Jelang Lebaran

MENJELANG perayaan hari raya Idul Fitri 2023, harga bawang merah dan putih di Palu, Sulawesi Tengah, mengalami penaikan.

Pantauan Media Indonesia di Pasar Tradisional Inpres Manonda (PTIM) Palu, harga bawang merah sudah menembus angka Rp34.000 per kg dari harga sebelumnya Rp31.000 per kg. Sedangkan bawang putih, dari harga Rp32.000 per kg menjadi Rp35.000 per kg.

“Naik baru seminggu terakhir,” terang salah satu pedagang, Rusli Umar ditemui di PTIM Palu.

Menurutnya, meski kenaikan harga bawang merah dan putih tidak signifikan, namun cukup memberatkan warga.

“Ada penaikan Rp3.000 di masing-masing komoditas bawang ini. Cuman memang cukup memberatkan warga. Apa lagi menjelang lebaran,” imbuh Rusli.

Pedagang lainnya, Rahma Tilla menjelaskan, kenaikan harga bawang merah dan bawang putih terjadi di tingkat pedagang karena mengikuti kenaikan harga dari distributor.

“Semua pedagang di PTIM ikuti harga distributor. Kalau mereka naikkan harga, pedagang pasti mengikuti. Kalau tidak begitu, pedagang yang merugi,” paparnya.

Rahma menambahkan, jika harga di tingkat distributor belum turun, sudah pasti harga di tingkat pedagang juga masih mahal.

“Harapan kita semakin mendekati lebaran harga bisa normal. Namun, itu semua tergantung stok di distributor,” imbuhnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Richard Arnaldo, tidak memungkiri kalau harga berbagai kebutuhan pokok khusus bawang merah dan putih naik di pasaran.

“Dari hasil pemantauan kami di lapangan, menjelang lebaran 2023 memang ada penaikan harga kebutuhan pokok di pasaran. Namun, harganya masih terjangkau,” tegasnya.

Arnold memastikan, meski ada penaikan harga, namun stok di pasar masih mencukupi kebutuhan masyarakat hingga lebaran mendatang.

“Insya Allah untuk stok semua kebutuhan pokok masih aman,” tandasnya. (Z-10)