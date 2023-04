Bigland Hotel Bogor Tawarkan Berbagai Promo Staycation dan Kegiatan Lebaran Seru

MENDEKATI lebaran, Bigland Hotel Bogor menyambut datangnya hari Raya Idul Fitri 1444 H/2023 dengan menyiapkan berbagai promo menarik untuk para tamu. Promo tersebut berupa penawaran untuk menginap 1 malam hingga 3 hari 2 Malam dengan berbagai kegiatan anak-anak dan fasilitas yang dapat dinikmati.

Tamu dapat menikmati promo menginap pada periode lebaran mulai dari harga Rp.950.000 nett sudah dengan sarapan untuk 2 orang. Selain promo tersebut, pada periode 19-21 April dan 24-30 April hotel bintang empat ini menawarkan harga menginap spesial mendekati Idul Fitri dengan harga Rp.520.000 nett sudah dengan sarapan untuk 2 orang.

Banyak hal yang dapat dinikmati selama periode liburan Idul Fitri di Bigland Hotel Bogor, mulai dari kegiatan anak-anak seperti dekorasi cup cake, dekorasi ice cream, bird show, dan lainnya. Selain itu, tamu dapat menikmati BBQ All You Can Eat di rooftop tertinggi Kota Bogor hanya dengan Rp150.000/pax. Bukan hanya BBQ All You Can Eat, Koersi SKy Cafe juga akan mengadakan Karaoke Night dengan tema K-Pop Night yang bisa diikuti pada 29 April 2023.

“Tentunya dalam menyambut Idul Fitri yang akan datang Bigland Hotel Bogor akan memberikan berbagai promo menarik dan kegiatan-kegiatan seru yang ramah anak salah satunya bird show. Selain itu, pada periode libur lebaran Koersi SKy Cafe akan mengadakan beberapa acara seperti BBQ All You Can Eat dan Karaoke Night,” ungkap Marketing Communication Qinthary Zamianie Putri.

Tentang Bigland Hotel Bogor

