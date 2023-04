Panggang Ayam Geprek Jadi Unggulan Iftar Spesial Sadulur Sarasa di Courtyard by Marriott Bandung Dago

PROGRAM Iftar Spesial Sadulur Sarasa dariCourtyard by Marriott Bandung Dago yang bertujuan untuk mempererat rasa kekeluargaan sambil menikmati

beragam takjildan hidangan spesial selama Ramadan sangat di minati pengunjung. Terbukti setiap hari sekitar 60% kursi ruangan ruangan yang tersedia selaludipenuhi pengunjung.

Marketing Communication Courtyard by Marriott Bandung Dago Mentari,

bersyukur ternyata Iftar Spesial Sadulur Sarasa diminati oleh pengunjung. Mereka sengaja datang untuk berbuka bersama keluarga dan juga rekan-rekan bisnisnya.

"Sadulur Sarasa adalah kebersamaan keluarga, sehingga mereka

ingin setiap keluarga dapat berbuka puasa dan berkumpul dengan menikmati menu-menu highlight Indonesian food khas lokal, khususnya Bandung. Yang paling laku ialah menu ayam panggang geprek. Ayamnya itu

dipanggang lalu digeprek spesial bersama telor barendo," jelasnya.

Mentari menambahkan menu yang dihadirkan Courtyard by Marriott Bandung Dago ialah menu khas Sunda lainnya, seperti batagor dan cilor. Lalu, ada pula kebab dan sup ikan, serta tentunya aneka macam gorengan dan bubur manis.

"Kalau menu untuk anak-anak kami hadirkan juga cotton candy dan

pop corn," ucapnya.

Menurut Mentari, setiap lima hari sekali, menu yang ada dirotasi

alias berubah supaya pengunjung tidak bosan. Courtyard by Marriott Bandung Dago telah menyiapkan lima menu selama Ramadan.

"Khusus untuk menu ayam panggang geprek setiap hari pasti ada, karena

menu itu spesial dan paling favorit. Selain ayam panggang geprek,

biasanya pengunjung yang datang mereka suka juga ke beef dan takjil,

seperti bubur manis, dimsum dan aneka macam gorengan selalu tersedia

selama Ramadan," ucapnya.

Bagi yang ingin berbuka puasa diCourtyard by Marriott Bandung Dago dibanderol dengan biaya Rp200 ribu per orang. Untuk anak usia 6-11

tahun cukup Rp100 ribu per orang dan di bawah usia 6 tahun gratis.

"Ramadan tahun ini trennya berubah dari tahun lalu. Tahun lalu itu biasa ramai saat akhir pekan. Tahun ini biasa penuh pada hari-hari kerja," tambah Mentari.

Sementara menunya pada tahun lalu lebih mengarah ke Arabian Food, sedangkan Ramadan kali ini masih tetap ada nasi kare daging dan beef kebab.

Bagi yang ingin berbuka diCourtyard by Marriott Bandung Dago ada promo

spesial Ramadan, yaitu beli lima gratis satu atau membayar lima bisa

mendapat enam.

Restoran di Courtyard by Marriott Bandung Dago bisa digunakan untuk buka bersama maupun grup serta keluarga. Restoran ini bisa menampung 250 orang.

Reservasi langsung lewat instagram di @courtyardbandung. (N-2)