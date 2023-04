Pameran Pernikahan Terbesar Se-Jawa Timur Digelar Tiga Hari

PAMERAN pernikahan terbesar se-Jawa Timur bertajuk Genesis: Illuminated Forest berlangsung selama tiga hari, mulai dari 7 hingga 9 April 2023 di The Westin Grand Ballroom & Convention Center. Memadukan seni dan teknologi, pengunjung pameran disambut dengan pengalaman multisensori melalui hutan imajiner.

Pameran itu dihadirkan secara gratis dan diikuti berbagai vendor terbaik dari Jakarta, Bali, dan Surabaya. Ada sejumlah vendor dekorasi, perhiasan, dokumentasi, hiburan, busana, cinderamata, hotel, dan paket wisata. Beberapa di antara mereka ialah Marriott Hotels Indonesia, AMAN Group, The Apurva Kempinski Bali, Sofitel Bali, Six Senses Uluwatu, AYANA Hospitality, Hian Tjen Bride, Steve Decor, dan Adelle Jewellery.

Pada hari pembukaan pameran di hotel bintang lima yang terletak di jantung kota Surabaya itu, pengunjung dapat menyaksikan peragaan busana pernikahan dari salah satu desainer mode dan bridal terbaik di Indonesia, Hian Tjen. Dalam Westin Wedding Fair 2023, Hian Tjen akan melakukan peluncuran perdana untuk 27 koleksi gaun pernikahan terbarunya yang berjudul Aglaea yang mengusung konsep busana pengantin yang klasik dan timeless. Berpengalaman di dunia fesyen sejak 2003, desain elegan dan feminin dari Han Tjien selalu menarik perhatian publik dan banjir akan pujian. Rancangan gaun desainer bridal Han Tjien yang spektakuler sudah digunakan oleh selebritas, seperti Chelsea Olivia, Maudy Ayunda, dan Eva Celia.

Pada hari-hari selanjutnya, pengunjung mengikuti deretan talkshow yang membahas seputar persiapan pernikahan dan rumah tangga. Talkshow juga dapat disaksikan di YouTube The Westin Surabaya. Pengunjung pameran juga berkesempatan mengikuti door prize untuk memperoleh hadiah utama berupa cincin pernikahan mewah senilai Rp21 juta. Pengundian pemenang cincin karya Adelle Jewellery X Hian Tjen, yaitu Kerv Wedding Ring dari Ahvagary Collection ini akan dilakukan pada hari terakhir pameran. Ahvagary Collection terdiri dari empat kreasi, yakni Innity Wedding Ring, Kerv Wedding Ring, Epard Wedding Ring, dan Ampersand Diamond Pendant.

Berkolaborasi dengan Nuansa Concept, The Westin Surabaya menyajikan tema Genesis: Illuminated Forest, untuk membawa pengunjung masuk ke kisah imajiner tentang awal mula kehidupan. Rangkaian instalasi seni yang dipadu dengan teknologi mutakhir siap menggugah indra pengunjung dan membawanya masuk ke dalam hutan fiksi. Tema ini diusung sebagai representasi dari pernikahan yang akan menjadi awal kehidupan berumah tangga. Hutan Genesis dihadirkan untuk menyambut pengunjung di bagian depan pameran sebelum bertemu dengan ratusan vendor yang siap memberikan beragam penawaran istimewa.

"Tahun ini merupakan tahun kedua The Westin Wedding Fair dan kali ini kami mengajak pengunjung untuk menikmati pengalaman istimewa. Kami memahami pernikahan merupakan momen spesial yang tak terlupakan bagi para pasangan karena itu melalui tema Genesis: Illuminated Forest yang menggabungkan seni dan teknologi, kami mengajak pengunjung untuk menelusuri keindahan pernikahan dan menyambut masa depan bersama pasangan tercinta," ujar Tessa Zelyana, Complex Marketing Manager The Westin Surabaya and Four Points by Sheraton Surabaya, Pakuwon Indah, dalam keterangan tertulis, Rabu (12/4).

Bermimpi untuk membuat pesta pernikahan di grand ballroom mewah di pusat kota Jakarta yang dilengkapi dengan katering pilihan spesial atau pernikahan tepi pantai dengan suara ombak serta pemandangan matahari terbenam di Bali, dapat dimulai bersama Marriott Bonvoy. Pengunjung bisa menikmati beragam kegiatan promosi dan penawaran menarik dari beberapa resor dan hotel yang berpartisipasi di Westin Wedding Fair 2023 seperti The Westin Surabaya, The Ritz-Carlton Mega Kuningan Jakarta, JW Marriott Jakarta, The Westin Nusa Dua Bali Resort & Spa, Renaissance Bali Uluwatu Resort & Spa, Yogyakarta Marriott Hotel, Sheraton Grand Gandaria City Jakarta, Sheraton Surabaya Hotel, dan Four Points Surabaya.

Dengan menjadi anggota Mariott Bonvoy, pengunjung dapat mengumpulkan poin yang bisa ditukarkan di seluruh hotel Mariott di dunia dengan free nights-stay, free upgrades, dan diskon. Berbagai hadiah voucer menarik akan dibagikan untuk anggota setia. (Z-2)