Nantikan Medan Dessert Week pada Bulan Depan

JAKARTA Dessert Week (JDW) yang merupakan festival dessert dan pastry terbesar di Indonesia dan bertujuan mendukung ekosistem industrinya dengan memberikan ruang kreatif bagi pelaku kembali diadakan. Kali ini JDW melebarkan sayapnya ke luar daerah yaitu bertempat di Medan, Sumatra Utara. Diadakan dalam format restaurant week, Jakarta Dessert Week mengajak berbagai restoran, kafe, bakery, dan merchant lain di seluruh Jakarta untuk membuat kreasi menu khusus sesuai tema setiap tahun yang hanya tersedia selama periode festival. Pertama kali diadakan pada 2019, JDW telah mengangkat berbagai tema mulai dari Retro, Magic, Art, hingga Diversity.

Sebagai perpanjangan dari JDW, Medan Dessert Week (MDW) merupakan platform kreatif yang dibuat atas inisiatif para pendirinya, yakni Gupta Sitorus, Talita Setyadi, Primo Rizky, Kevindra Soemantri, dan Tria Nuragustina. Metodologi yang diterapkan pada JDW juga diterapkan di MDW. Para penyelenggara melakukan proses kuratorial pada restoran, kafe, dan toko kue yang dianggap memiliki narasi dessert yang baik.

Menurut Co-Founder JDW & MDW, Gupta Sitorus, pendekatan metodologi bisa saja berubah di kota berbeda mengikuti kondisi dan modernitas kota tersebut. "Dengan talenta lokal yang sarat potensi, tawaran dessert dan pastry di Medan begitu berwarna. Kami ingin Medan tak sekadar kue tradisional, tetapi juga dikenal dengan dessert modernnya," ujar Albert.

"Fine patisserie sudah dimulai lama di Medan. Bahkan sebelum saya berkuliah di 2010, Harper and Cordon telah dibuka di Medan. Bersama La Maison Patisserie dari Medan, keduanya sudah merambah ke Jakarta. MDW menjadi cara mengoneksikan para pelaku dan ke depan membentuk dessert scene di Indonesia," ujar Talita, salah satu pendiri JDW yang juga pendiri BEAU Bakery.

Ciri khas limited edition menu

JDW ialah pelopor sekaligus satu-satunya festival dessert di Indonesia yang setiap tahun mengusung tema tertentu yang melandasi kreasi limited edition menu. "Serupa dengan JDW, partisipan MDW ditantang untuk menciptakan limited edition menu tematik," ungkap Gupta. Tema MDW tahun ini akan diungkap di Instagram JDW.

Adanya limited edition menu menjadi ruang kreatif yang dibutuhkan para seniman dapur untuk bergerak out of the box dan sebagai penyegaran dari rutinitas di industri. Di sisi konsumen, limited edition menu menjadi experience memanjakan, mengikuti tren konsumen urban yang menyenangi segalanya yang baru dan bersifat terbatas. Diharapkan, keseruan ini menciptakan percakapan dan membangun ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan industri dessert di Medan.

Sebagai perkenalan ke masyarakat Medan, MDW akan dibuka dengan keramaian Desert Markt: A Pop-Up by Medan Dessert Week selama 18-21 Mei 2023 di Sun Plaza. Bazaar ini akan melibatkan lebih dari 60 pelaku industri dessert dan pastry di Medan. Dessert Markt merupakan IP terbaru dari JDW awal tahun ini, sebagai platform berniaga bagi emerging brands. Dessert Markt perdana berlangsung di Ashta District 8, Jakarta, 26 Januari-30 April 2023.

MDW juga diharapkan dapat menaikkan standar budaya Indonesia dengan membagikan jajanan manis dari seluruh daerah di Indonesia ke depan. "Budaya gift giving ke sesama dapat mendukung beberapa faktor juga memberi value tersendiri terhadap masyarakat Indonesia," ungkap Talita.

MDW dan Dessert Markt di Sun Plaza diharapkan mengangkat pelaku dessert lokal, mempromosikan kekayaan kuliner lokal, memperkenalkan kreasi dessert inovatif, serta menginspirasi komunitas kuliner dengan berbagai kegiatan menarik. Melalui berbagai kudapan manis yang memukau, keduanya diharapkan dapat menjadi salah satu atraksi bagi turis yang ingin menjadikan Kota Medan sebagai destinasi wisata kuliner mereka. (Z-2)