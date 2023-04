H-10 Lebaran, Harga Daging Sapi di Babel Merangkak Naik

MENJELANG Lebaran, harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional di Bangka Belitung (Babel) mulai naik Rp10 ribu per kg menjadi Rp160 ribu per kg.

Kabid Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Babel Sulastri mengatakan selain daging sapi, yang harganya juga naik ialah cabai merah kriting, bawang merah, dan daging sapi.

"Kalau cabai rawit dan bawang putih harganya justru turun, untuk beras, minyak goreng, telur ayam, dan daging ayam stabil,"kata Sulastri, Selasa (11/4).

Ia menuturkan untuk bawang merah dari harga Rp38 ribu per kg menjadi Rp40 ribu hingga Rp50 ribu per kg. "Cabai merah kriting harga saat ini Rp45 ribu per kg hingga Rp60 ribu per kg," ujarnya.

"Harga daging sapi masih mungkin naik terlebih saat menjelang Lebaran," sambung Sulastri.

Kebutuhan daging sapi Lebaran kali ini mencapai 751 ton. "Dari (kebutuhan) 751 ton ini, stok kita tidak cukup, makanya harus didatangkan dari provinsi lain. Lantaran produksi sapi lokal masih rendah," ucap dia. (Z-6)