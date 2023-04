Srikandi Ganjar Jabar Gelar Workshop Seni Lukis Kaligrafi Untuk Milenial

SUKARELAWAN Srikandi Ganjar Jabar menggelar workshop DIY (Do It Yourself) Canvas Lukis Sketsa Kaligrafi di Bumi Arsa Creative Space, Kelurahan Gedongpanjang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, Jawa Barat.

Srikandi Ganjar berkolaborasi bersama Pena Koas Calligraphy Painting, dan menghadirkan pelukis profesional Achmad Subhani sebagai pemateri dalam kegiatan tersebut.

Koordinator Wilayah Srikandi Ganjar Jabar, Eva Yuliana mengatakan pelatihan itu merupakan bentuk stimulan para perempuan untuk mengembangkan potensi seni dan ide-ide kreatif yang dituangkan ke dalam media kanvas.

"Kegiatan hari ini kami menggaet salah satu komunitas di Sukabumi semacam pegiat seni kaligrafi. Di sini kami membagikan masing-masing kanvas sketsa kaligrafi untuk mereka bisa melukis bersama," ucap Eva di lokasi

Kurang lebih ratusan perempuan milenial dan mahasiswa turut ambil bagian. Mereka diberikan pengetahuan tentang teknis-teknis melukis, hingga mencoba secara langsung.

Sebagai garda perempuan milenial, Srikandi Ganjar Jabar ingin mendorong kemandirian kaum perempuan melalui pemberdayaan dan menambah keterampilan agar bisa lebih berdaya.

"Sebenarnya kami juga akan mengarah ke sana, supaya acara ini gak hanya sebatas acara, (tetapi) bisa memberikan bekal kepada para milenial untuk bisa menjadi ladang usaha bagi mereka," tutup Eva.

Syifa Intan (18) mahasiswi asal Sukabumi mengungkapkan kekagumannya terhadap acara DIY Canvas Lukis Sketsa Kaligrafi ala Srikandi Ganjar Jabar.

Menurut dia, kegiatan tersebut berhasil menarik minat para perempuan milenial dan mahasiswa sekitar untuk lebih mengeksplorasi bakat-bakat terpendam.

"Menurut saya kegiatan hari ini cukup menyenangkan di bulan puasa juga. Harapan saya srikandi lebih bisa dari ini memunculkan kreativitas kegiatan-kegiatan yang lebih positif seperti bisa kaya buat perempuan juga kaya gitu," ungkap Syifa. (RO/Z-5)