Penuhi Permintaan Konsumen, Derma Express Hadir di Surabaya

WARGA Surabaya kini dapat menikmati perawatan kulit dan kontur wajah di klinik estetik dengan dokter berstandar internasional, Derma Express.

Klinik ini resmi membuka cabang ke-13 di Surabaya pada Rabu (5/4) tepat di Jl. Kalianyar, Kapasari, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Permintaan dan apresiasi warga Surabaya begitu tinggi akan hadirnya Derma Express.

Managing Director of Derma Express, dr. Stiven Eli mengungkapkan bahwa pembukaan cabang Surabaya ini merupakan langkah untuk DexPeople agar dapat menikmati perawatan kulit dan wajah yang berkualitas dengan dokter berstandar internasional dengan harga terjangkau seperti tagline-nya, Cakep Terjangkau #DermaExpressAja.

Kencangkan Kulit Kendur dan Remajakan Kulit

“DexPeople dapat memperoleh kulit yang sehat dan wajah proposional dengan melakukan berbagai treatment yang didukung oleh teknologi canggih seperti treatment facial, mesoline, laser, rejuvenation, botox, filler dan threadlift menggunakan benang perfect lift yang dapat mengencangkan kulit kendur dan meremajakan kulit," katanya dalam keterangan pers, Kamis (6/4).

"Selain itu, merangsang produksi kolagen dengan daya tahan hingga 2 tahun dan tanpa rasa sakit dan sudah mendapatkan izin Kementerian Kesehatan (Kemenkes)“ ungkap dr. Stiven.

335 Ribu Followers di Instagramnya

Klinik estetik yang memiliki 335 ribu followers pada akun instagram @derma_express ini telah meraih beberapa penghargaan seperti Awards of Appreciation untuk nominasi Top 3 Pluryal Mesoline, Marketeers OMNI BRANDS of the year 2022, Intergrated Marketing Channel of The Year 2022, dan Superbrand Indonesia 2022 category Skincare & Beauty Clinic.

Derma Express mengenalkan most favorite treatment yaitu tanam benang hidung by perfect lift untuk hidung lebih tegas, tinggi dan mancung proporsional.

Lalu spot free treatment yang berfungsi memudarkan bekas luka, bekas cacar air serta mengatasi stretchmark dan triple contouring yang dapat mewujudkan bentuk wajah menjadi tirus dan v-shape

"Derma Express Surabaya memiliki desain yang menarik sehingga menciptakan rasa homey dan cozy. Beberapa sisi dinding dihiasi seni lukis mural," kata dr.Stiven.

Tawarkan Harga Promo

Berbeda dengan nuansa klinik kecantikan pada umumnya, Derma Express berharap DexPeople merasa nyaman saat berkunjung.

Tidak hanya memanjakan dari sisi desain, pada kesempatan ini Derma Express memberikan promo yang dapat dinikmati setiap hari yaitu cashback 50% selama satu bulan.

DexPeople dapat juga menikmati free skincare dan free konsultasi yang diberikan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku (RO/S-40