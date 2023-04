Promo Ramadan All You Can Eat di Vasaka Maison Bandung

RAMADAN menjadi salah satu bulan yang paling ditunggu. Banyak

momen kebersamaan yang bisa terjalin di bulan suci ini.

Salah satunya adalah buka puasa bersama. Momen buka bersama sering kali dijadikan ajang untuk bertemu dan berkumpul bersama keluarga besar, teman lama, dan rekan kerja untuk menjalin kebersamaan.

Untuk itu Vasaka Maison Bandung (Maison Teraskita Hotel) menjadi pilihan tepat berbuka puasa. Dengan berbagai pilihan promo All You Can Eat Iftar Package dan Babakaran Package yang dapat dinikmati sepuasnya mulai dari 22 Maret 2023 hingga 20 April 2023, setiap pukul 17.00–21.00 WIB di Terascafe dan Bistro Java Restaurant.

Iftar Package at Bistro Java

Bernuansa makanan ala Arabian French at Bistro Java Restaurant bertempat di Vasaka Maison Bandung (Maison Teraskita Hotel) pasti menjadi suatu pilihan terbaik! Berbagai variasi menu dengan cita rasa Timur Tengah dan Prancis disajikan dengan konsep All You Can Eat.

Variasi menu yang disajikan juga berbeda setiap harinya. Menu Iftar Package at Bistro Java dibanderol dengan harga Rp159.000, - nett per orang.

Babakaran Package at Terascafe

Menikmati momen berbuka bersama dengan suasana Heritage bergaya Indo-Eropa, juga Jalan Asia Afrika yang penuh dengan histori, sambil menikmati Babakaran PackageAll You Can Eat BBQ menjadikan dengan iringan live music menjadikan moment buka semakin tidak terlupakan.

Dengan Rp99.000 nett per orang untuk weekdays dan Rp159.000 nett per orang untuk weekend. Spesial untuk weekend chef menyiapkan juga all you can eat kambing guling dan additional durian corner.

“Aneka paket menu buka puasa dibuat oleh Executive Chef kami yaitu Chef Idwan, sebagai hidangan otentik dan unik. Dari mulai ambience tempat yang tematik dan cozy, cocok untuk tamu yang datang berpasangan ataupun grup. Kami juga menyediakan promo spesial Buy 5 Get 1 Free untuk minggu pertama.” Ujar Franklien Ferdinan, Executive Assistant Manager, Vasaka Maison Bandung.

Untuk memesan Iftar Package at Bistro Java, Babakaran At Terascafe dapat menghubungi 0811 2333 051/0811 2403 050 atau melalui Instagram @vasakamaisonbandung dan @terascafebandung.



Vasaka Maison Bandung (Maison Teraskita Hotel) merupakan Hotel bintang 4 yang berlokasi strategis di pusat Kota Bandung, tepat di Jalan Asia Afrika No 55.

Vasaka Maison Hotel hadir dengan tetap mempertahankan bangunan cagar budaya dan mengkolaborasikan konsep arsitektur Luxury Heritage. Arsitektur asli bergaya heritage dengan sentuhan modern kontemporer pada bagian interior, serta elemen bergaya Indo-Eropa sehingga memberikan suasana yang berbeda.

Vasaka Maison Bandung memiliki 84 unit kamar yang tersebar di delapan lantai.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi www.maisonteraskita.com. (N-2)