Nikmati berbagai Sajian Makanan Buka Puasa Bertemakan Carnaval di FOX Harris City Center Bandung

RAMADAN adalah bulan yang penuh keberkahan bagi umat Islam dan identik dengan tradisi buka puasa bersama. Tradisi itu bisa dilakukan di rumah, restoran maupun hotel dengan beragam makanan.

Ramadan tahun ini, Hotel FOX Harris City Center yang berlokasi di Jalan Jawa No 3 Bandung menghadirkan paket buka puasa buffet all you can eat bertemakan carnaval dengan berbagai menu makanan. Di antaranya aneka takjil, aneka dessert, main course, nasi briyani, dimsum, tepanyaki hingga seblak Bandung dan seafood live cooking yang bisa dinikmati sepuasnya.



Bertempat di WTF Restaurant yang berkapasitas hingga 120 orang , dengan dekorasi bendera dan lentera sangat kental terasa suasana carnaval di Fox Harris City Center ini.

Selain di restoranant, Fox Harris City Center juga memiliki ruangan buka puasa tertutup yang bisa digunakan untuk merokok yaitu Fennect Meeting room. Hotel ini juga menyediakan meeting room dan ballroom dengan kapasitas 50-200.

Director of Sales Harris City Center, Riski Rinjani mengatakan Fox Harris juga mengadakan giveaway setiap minggunya untuk tamu yang melakukan reservasi iftar dengan undian fishbowl. Hadiah yang ditawarkan di antaranya foxy hampers, voucher buka puasa, hingga voucher menginap.

Paket buffet all you can eat dapat dinikmati dengan harga Rp135.000 nett per orang yang dapat dipesan sepanjang Ramadan.

Selain paket buka puasa, Fox Harris juga menawarkan Paket kamar Deluxe termasuk sahur dan buka puasa untuk 2 orang seharga Rp690.000. Untuk Deluxe Room Only diharga Rp405.000 nett .

Untuk melakukan reservasi bisa menghubungi instagram @Foxharris.citycenter dan whatsapp 0811-2480-303. (N-2)