Pantai Kelingking Raih Predikat Pantai Terbaik Dunia, Pemkab Klungkung Ingin Berdampak ke UMKM

SEBAGAI negara kepulauan, Indonesia memang dikenal memiliki pantai yang indah. Salah satunya adalah Pantai Kelingking atau Kelingking Beach di Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali.

Keindahan pantai Kelingking itu bahkan masuk dalam daftar pantai terbaik di dunia 2023 atau Best Beaches in The World 2023. Pantai Kelingking berada di peringkat 16 dari 25 pantai terbaik dunia 2023. Daftar ini merupakan bagian dari penghargaan Travelers' Choice Awards 2023 dari situs perjalanan TripAdvisor.

“Penghargaan Travelers’ Choice dari TripAdvisor ini sebelumnya juga kami terima di tahun 2019 sebagai pantai terbaik di Dunia, dan terbaik ke 2 di Asia," ujar Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, Senin (27/3).

“Kami bersyukur tahun ini Pantai Kelingking kembali mendapatkan predikat pantai terbaik dunia dari para wisatawan," imbuhnya.

Situs TripAdvisor sendiri adalah sebuah situs wisata yang membantu wisatawan dalam merencanakan dan memesan perjalanan wisata. Selain itu TripAdvisor dapat memberikan rekomendasi tentang hotel, resort, penginapan, liburan, paket perjalanan, pemandu perjalanan.

“Tagline pulau Nusa Penida yang kami sematkan yaitu The Blue Paradise Island sangat menggambarkan keindahan pulau Nusa Penida terutama Kelingking Beach, hal ini yang mungkin menjadikan para wisatawan terpukau oleh keindahan perairan biru yang jernih dan juga petualangan bawah lautnya," kata Bupati Suwirta.

Selain TripAdvisor, kata Suwirta, pengharagaan Internasional lainnya juga kerap diberikan kepada pantai yang formasi tebing batu dan bukit yang memanjang menyerupai tulang punggung dinosaurus T-Rex. Salah satunya yakni, pantai paling populer di Instagram 2021 dan peringkat ke-9 pantai paling cantik di Asia 2021 versi CNN Travel.

"Kami berharap predikat pantai terbaik ini dapat membawa dampak positif bagi para pelaku UMKM di Nusa Penida, khususnya pantai Kelingking. Sarana dan prasarana terus kami tingkatkan saat ini hotel dan restoran terbaik sudah tersedia di Nusa Penida, tidak lengkap jika ke Bali, tidak menginap di Nusa Penida "ujar Bupati Suwirta.

Pemerintah Kabupaten Klungkung sejak 2015 kata dia telah membangun dan memperbaiki infrastruktur mulai dari pelabuhan, jalan dan fasilitas lain. (RO/A-1)