Semen Gresik Gulirkan Beasiswa Senilai Rp250 Juta untuk 25 Mahasiswa

SEBANYAK 25 mahasiswa terpilih sebagai penerima manfaat Beasiswa

Prasejahtera Berprestasi (BEST). Mereka berhak mengikuti program pelatihan dan pembekalan yang diselenggarakan PT Semen Gresik di Hotel

Dafam Fortuna Malioboro, Yogyakarta, beberapa waktu lalu.

Program BEST yang merupakan Pilar SG Cerdas, bertujuan membantu mahasiswa perguruan tinggi negeri (PTN) berprestasi yang berasal dari keluarga prasejahtera di Kabupaten Rembang dan Blora, Jawa Tengah, melalui pemberian beasiswa total sebesar Rp250 juta kepada 25 mahasiswa terpilih.

Ke-25 mahasiswa tersebut merupakan hasil seleksi ketat dari 136 pendaftar yang berasal dari berbagai PTN ternama di Indonesia.

Senior Manager of Communication & CSR PT Semen Gresik, Dharma Sunyata,

menjelaskan bahwa program beasiswa BEST yang telah dilaksanakan sejak 2018 adalah bentuk komitmen PT Semen Gresik untuk mendorong peningkatan kualitas SDM masyarakat sekitar yang unggul. Selain itu, guna membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah operasional perusahaan lewat sektor pendidikan, sehingga mampu berkontribusi lebih baik bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa.

"Selamat kami ucapkan kepada para mahasiswa yang telah terpilih sebagai

mahasiswa penerima program BEST tahun 2023. Besar harapan kami agar semua dapat memanfaatkan beasiswa ini sebaik mungkin, lebih semangat dalam menuntut ilmu, serta terus meningkatkan prestasi untuk menggapai

cita-cita," tutur Dharma.

Menurut dia, PT Semen Gresik juga menggelar bootcamp untuk 25

mahasiswa penerima BEST untuk menambah ilmu dan kemampuan diri.

"Dengan kegiatan bootcamp ini, para mahasiswa dibekali berbagai materi dan pelatihan dalam membentuk jiwa kepemimpinan, kecakapan hidup, berpikir kritis, berkreativitas, cara berkomunikasi yang baik,

serta cara untuk berkolaborasi," tandas Dharma, Selasa (28/3).

Beasiswa BEST merupakan satu dari berbagai rangkaian program CSR berbasis pendidikan yang dilaksanakan Semen Gresik selain kegiatan Goes to School, Kelas Inspirasi, dan Bimbingan Belajar Semen Gresik yang telah berjalan selama ini.

Sementara itu, salah satu mahasiswa penerima beasiswa, Lola Haliza, merasa sangat terbantu dengan adanya program beasiswa dari PT Semen Gresik.

"Sebagai salah satu penerima beasiswa BEST selama 2 periode, saya merasakan manfaatnya seperti meringankan biaya kuliah dan menjadi penyemangat bagi saya untuk terus berprestasi," pungkasnya. (N-2)