Ramadan, Green Forest Resort and Wedding by Horison Bandung Gulirkan Tiga Paket Nyaman

SELAMA Ramadan, Green Forest Resort and Wedding by Horison Bandung, Jawa Barat, mengadakan promo bertemakan : Ramadan at the Forest, dengan paket-paket iftar, stay dan meeting. Harga dibanderol sesuai dengan benefit setiap paketnya.

Ramadan at the Forest diperuntukkan untuk seluruh pengunjung dan wisatawan dari dalam hingga luar kota yang memerlukan akomodasi ataupun kebutuhan menggelar iftar untuk pribadi ataupun perusahaan. Pada saat iftar banyak sekali dijadikan ajang silaturahmi serta reuni.

Marketing Communication Green Forest Resort and Wedding by Horison

Bandung Susiyani mengatakan, promo pertama yaitu promo Iftar at the

Forest, sajian lebih dari 50 jenis varian makanan disajikan dengan

Buffet Style. Dengan harga Rp150.000,- nett/paket, tamu sudah bisa

menikmati sajian lengkap all you can eat.

Menu yang tersaji mulai dari sentuhan Nusantara, Asian, Western dan Arabian dengan pergantian menu yang berbeda setiap harinya. Sementara untuk pembelian 10 paket mendapat bonus 1 paket gratis, dan berlaku kelipatan.

"Untuk Paket Ramadan Kareem Staycation yaitu promo menginap dengan bundling spesial kamar, termasuk sahur dan iftar, harga dimulai dari Rp819.000,- nett. Tamu sudah dapat menikmati suasana menginap dengan fasilitas lengkap yang dimiliki Green Forest," jelasnya.

Untuk promo Meeting Ramadan at The Forest, harganya sangat terjangkau untuk perusahaan yang hendak membuat pertemuan di momen Ramadan ini. Dimulai dari Rp175.000,- nett/ pax, untuk harga Residential Meeting dan dimulai harga Rp570.000,- nett/Pax untuk twin share.

Promo berlaku dari 23 Maret 2023 selama periode Ramadan. Cara mendapatkan semua promo di atas sangat mudah, dengan menghubungi hotel secara langsung, harga terbaik langsung diberikan.

Untuk mencari tahu semua perkembangan terkini mengenai Green Forest

Resort and wedding by Horison dapat diakses melalui instagram

@horisongreenforestbandung dan @kampoengawireso lalu TikTok

@Horisongreenforest.

"Berbagai macam informasi menarik mengenai seluruh fasilitas, tenant,

dan promosi terupdate dapat Follow dan menyalakan lonceng di kanan atas

profile Instagram. Mengapa harus memilih Green Forest? Karena akan

sangat memudahkan dalam mencari pilihan tempat berlibur yang hanya 20

menit dari pusat Kota Bandung dengan suasana yang sangat dimanjakan oleh alam," lanjut Susiyani.

Sersan Bajuri



Green Forest Resort and Wedding by Horison ini berada di Jalan Sersan

Bajuri No. 102 Cihideung. Hotel ini memiliki fasilitas dan pelayanan

terbaik dapat meningkatkan antusias keluarga yang mencari tempat

berlibur di Bandung.

Green Forest Resort and Wedding by Horison berada di dataran tinggi, berpemandangan hijau dan asri dengan udara yang sejuk. Memiliki Chapel yang iconic terfavorit untuk dijadikan tempat pernikahan outdoor, dekat dengan tempat wisata terbaik di area Lembang.

Fasilitas penunjang yang ada, sangat lengkap dan cocok untuk

menghabiskan waktu bersama keluarga.

Ada apa saja? Terdapat Swimming Pool, Forest Spa, Kampoeng Awi Resto,

Sky Garden, Rumah Pohon, Children Playground, Suspension Bridge, Pasar

Kebun dan masih banyak area lainnya yang dapat dikunjungi.

Green Forest memiliki 12 (dua belas) tipe kamar sehingga memudahkan wisatawan dalam memilih kamar sesuai dengan kebutuhan keluarga. Juga di area Resort terdapat banyak tenant diantaranya Fox Store, Terminale Gelato, Waffle Loffle, Cupba, Mayasari, Jajanan Jadoel, dan ada tempat ngopi yang sedang viral di social media yaitu Ruang Lapang dan Kala Cemara.

Untuk informasi dan reservasi hubungi +62-22 278 7939 / WA ke 0811 2467 990 atau email info.greenforestbandung@horisonhotels.com

Ikuti Instagram : @horisongreenforestbandung

TikTok : @horisongreenforest dan juga

Facebook Fanpage : Green Forest Bandung atau kunjungi website kami :

myhorison.com. (N-2)