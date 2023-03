Hotel di Cilegon Ini Manjakan Tamu dengan Bangun Panggung Musik Permanen area Outdoor

INDUSTRI perhotelan harus terus melakukan inovasi untuk bisa menarik pengunjung baru serta memanjakan pengunjung tetap. Hal inilah yang dilakukan oleh The Royale Krakatau Hotel Cilegon, salah satu unit bisnis dari PT.Krakatau Sarana Properti (KSP).

General Manager The Royale Krakatau Rury Ilham mengungkapkan, manajemen tengah menyiapkan panggung outdoor di area Surosowan yang akan dijadikan panggung musik.

“Panggung outdoor ini tengah dalam proses pembuatan dan akan rampung dalam waktu sekitar dua bulan lagi. Kami bekerja sama dengan salah satu produsen rokok dan akan menggelar event musik secara rutin. Kapasitas juga akan ditambah untuk menampung pengunjung. Rencananya, akan ada artis tertentu yang rutin manggung di The Royale Krakatau Hotel,” jelas Rury dalam keterangan tertulis, Jumat (24/3).

Rury menambahkan, panggung musik di atas resto The Surosowan merupakan salah satu upaya manajemen hotel dalam melakukan inovasi dengan tujuan untuk memanjakan pengunjung.

“Jangan sampai pengunjung tetap kami ketika kembali menginap melihat tidak ada perubahan atau penambahan sama sekali. Kami juga mengubah resto Banten Bistro menjadi Kaibon yang juga merupakan salah satu nama keraton di kerajaan Banten Lama. Kami ubah settingnya dengan tema kerajaan. Lalu ada private meeting room yang bisa menampung 150 orang serta ruang khusus VVIP untuk 12 orang,” jelas Rury.

Selain itu, The Royale Krakatau Hotel juga sudah mempunyai tempat gym baru yang diberi nama The Royale Gym. Kata Rury, The Royale Gym bukan hanya untuk pengunjung tapi juga nonpengunjung yang harus daftar terlebih dahulu untuk menjadi anggota.

Direktur Sales & Marketing The Royale Krakatau Fanny Prasilia menambahkan, The Royale Krakatau terkenal sebagai hotel yang mempunyai ballroom yang luas di kota Cilegon yang sering digunakan untuk acara besar seperti pernikahan dan juga wisuda.

Karena itu, kata Fanny, The Royale Krakatau akan terus mempromosikan Ballroom The Royale Krakatau sebagai tempat pernikahan yang elegan. Agenda terdekat mereka akan menggelar pameran pernikahan (27 Maret-1 April) di Mall Ciputra Citra Raya Cikupa di Tangerang Banten.

“Selain event pameran pernikahan yang sudah kami gelar di awal tahun, kami akan terus melakukan promosi seperti mengadakan wedding booth di Mall Ciputra Citra Raya Cikupa, dengan menawarkan beberapa paket menarik dan cash back. Bahkan pelanggan setia kami juga datang dari wilayah Serang dan Tanggerang. Karena tempat kami terintegrasi dengan fasilitas yang lengkap seperti lapangan golf, kolam renang, sport center, restoran The Surosowan, ditambah dengan adanya fasilitas helicity (taxi udara) menjadikan The Royale Krakatau Hotel diakui para pelanggan kami hotel bintang 4 dengan rasa bintang 5,” jelas Fanny.

Lanjutnya, selain untuk pernikahan, ballroom juga bisa digunakan untuk acara wisuda dan kegiatan besar lainnya. Bahkan sejumlah perguruan tinggi, instansi swasta dan pemerintah yang ada di Kota Cilegon, Serang dan sekitarnya sudah jauh hari memesan ballroom untuk acara mereka mendatang. (RO/Z-5)