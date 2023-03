Industri Hotel Dukung MICE Topang Ekonomi Daerah

INDUSTRI hotel sangat mendukung pemerintah untuk menggalakkan acara meeting incentive convention exhibition (MICE) sebagai salah satu penopang ekonomi di daerah.

"Kami optimistis industri hotel berperan dalam mendorong MICE di Tanah Air dan jadi penopang ekonomi," ujar Complex Director of Sales and Marketing The Westin Surabaya dan Four Points by Sheraton Surabaya Pakuwon Indah, Reza Aryawarman, dalam keterangannya, hari ini.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan pemerintah terus berkomitmen mengembangkan acara MICE di Indonesia melalui kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan.

Pasalnya, MICE merupakan salah satu kegiatan yang mampu menjadi penopang ekonomi baik di daerah maupun nasional.

"Kami percaya MICE mampu menciptakan kegiatan ekonomi, menciptakan investasi dan lapangan kerja," kata Sandiaga Uno dalam Konferensi Internasional Southeast Asia Business Event Forum di Yogyakarta.

Menurut Reza, untuk mendorong acara MICE di daerah, The Westin Grand Ballroom & Convention Center yang dikelola The Westin Surabaya memberikan layanan khas untuk acara MICE.

Di antaranya, ballroom terbesar di Jawa Timur dengan grand ballroom tanpa pilar seluas 9.000 m2, serta menghadirkan 12 ruang pertemuan multifungsi, 3 ruang VIP, ruang rapat, business center, dan beberapa area prefunction yang fleksibel.

"The Westin Grand Ballroom & Convention Center bisa jadi salah satu venue pilihan untuk konferensi internasional, konser, pernikahan besar, pameran, dan banyak lagi," ungkap dia.

Keunggulan lain yakni, sebagai salah satu brand hotel di bawah naungan Marriott International, pihaknya menjunjung tinggi konsep well-being stay.

"Kami juga menetapkan beberapa standar meeting tanpa rasa khawatir. Mulai dari pengaturan meja rapat, fasilitas, dan dekorasi. Sehingga peserta rapat lebih fokus."

Selain itu, pihaknya memiliki program yang membuat tamu dapat menjaga rutinitas olahraga saat bepergian atau di tengah perjalanan bisnis.

Selanjutnya, menghadirkan makanan dan minuman sehat, lezat, dan bergizi agar tamu berenergi dan bisa fokus selama rapat.

"Kami juga menghadirkan Spa by L'Occitane bagi tamu agar bisa melepaskan penat usai rapat dengan perawatan spa terbaru," ucapnya.

Kemudian, The Westin Surabaya menghadirkan kegiatan interaktif bagi tamu melalui team building dan bahkan meeting di lapangan golf.

Terakhir, pihaknya menyediakan Westin Heavenly Bed yang merupakan kasur dengan 8 lapis kenyamanan sehingga tamu bisa tidur dengan tenang.

"Di Westin, kami ingin memastikan tiap tamu kami yang menginap, tenaganya pulih dan sebelum pulang menginap, segar kembali," ucap Reza.

Termasuk bagi mereka yang datang untuk keperluan bisnis atau acara MICE di The Westin Grand Ballroom.

"Kami memberikan layanan prima yang dipersonalisasi di antara agenda padat agar mereka tetap dapat menjaga kesehatannya selama perjalanan."

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (Asperapi) Jawa Timur Yusuf Karim Ungsi berharap kegiatan MICE di Jawa Timur dapat tumbuh 20% pada 2023 seiring dicabutnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak akhir 2022.

Yusuf mengungkapkan industri MICE belum sepenuhnya pulih pascapandemi covid-19. Namun, ia optimistis tahun ini jadi kebangkitan industri MICE setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan kemungkinan tidak ada resesi. (RO/S-2)