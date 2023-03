Ramadan Berbagi, Moritz Smart Hotel Bandung Rayakan HUT Pertama

ULANG tahun Moritz Smart Hotel Bandung jatuh bertepatan dengan Bulan Suci Ramadhan.

Dengan mengusung tema Ramadan Mubarak atau Keberkahan Ramadan, Moritz Smart Bandung merayakan Ulang tahun bersama dengan anak-anak yatim piatu dari Satuan Pelayanan Griya Rumah Anak Bandung ,di Moritz Smart Bandung.

Acara buka puasa bersama ini digelar sebagai ucapan rasa syukur bahwa Moritz Smart Bandung telah genap berumur satu tahun. Perhelatan itu dihadiri oleh jajaran direksi dan segenap staf dari Moritz Smart Bandung.

Moritz Smart Hotel Bandung merupakan hotel lifestyle yang merupakan properti ke-4 dari Moritz Hotels & Resorts.

Berada di kawasan Cihampelas Bandung, hotel ini tampil dengan desain arsitektur yang menarik, unik dan tak terduga. Hotel yang diresmikan pada 22 Maret 2023 lalu oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Republik Indonesia, Sandiaga Uno, telah menjadi hotel milenial pertama dengan ikon holy pome dan fasilitas smart hotel terbaik yang memberikan inovasi di Industri Pariwisata Kota Bandung.

Manajer Hotel Moritz, Dani Ranatika mengatakan pada hari ulang tahun ini, Moritz Smart Hotel Bandung memberikan promo spesial diskon 22%

untuk kamar tipe superior dengan harga Rp561.600 nett, sudah termasuk sarapan/sahur untuk 2 orang dan free mini bar.

"Korelasikan kenyamanan momen terbaik di bulan Ramadan ini dengan fasilitas smart, premium bintang 3 hanya di Moritz Smart Hotel Bandung," tambah Dani.

Promo lain yang sedang berlangsung ialah menu iftar buffet, all you can eat buffet dengan banderol Rp150.000 net yang dibuka mulai pukul 18.00-22.00 WIB. Sajian kuliner ini dilengkapi dengan live performance entertainment. Dapatkan juga hadiah menarik di setiap minggunya, berupa logam mulia, voucher kamar dan F&B senilai Rp800.000,-.

Moritz Smart Hotel Bandung menyuguhkan konsep ilusi optik dan live music yang akan menyempurnakan pengalaman berbuka puasa. Anda tidak akan menemukannya di tempat lain. (N-2)