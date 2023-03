MS Glow For Men Tambah Gerai di Lamongan, Jawa Timur

MS Glow meresmikan MS Glow Store and MS Glow for Men Barber terstandarisasi di Lamongan, Jawa Timur, pada Minggu (19/3), Store ini bertempat di jalan Jl. Sunan Giri ruko LTC no. 12 A, Lamongan.

Acara peresmian dihadiri oleh founder MS GLow Shandy Purnamasari, Founder MS Glow for Men Gilang Widhia Pramana, Direktur MS Glow Louisa Tuhatu, Brand Ambassador MS Glow Lesty Kejora dan konsumen loyal MS Glow dan rekan-rekan mitra bisnis MS Glow

Store ini dimiliki oleh couple mitra bisnis MS Glow yang berstatus sebagai Business Director, Iid dan David Minarta.

Sebagai rasa syukur, dalam pembukaan Store dan Barber ini, Iid dan David menyumbangkan al-Qur’an Braille dan uang tunai sebanyak 1Rp 10 juta untuk Yayasan Tuna Netra Lamongan.

MS Glow Store Lamongan Pertama Terstandarisasi

"Selamat kepada mbak Iid dan Mas David untuk opening MS Glow Store Lamongan pertama yang terstandarisasi," kata Shandy Purnamasari.

"Berasal dari kota kecil tidak menyurutkan Mbak Iid dan Mas David untuk sukses bersama MS Glow, bahkan mengajak ribuan wanita lain untuk tidak hanya menjadi good looking tapi juga good rekening," ucap Shandy dalam keterangan pers, Selasa (21/3).

"Semoga menjadi inspirasi wanita diluar sana agar bisa meningkatkan value bersama MS Glow," katanya.

Lesty Kejora Turut Hadir



Sementara itu, sebagai Brand Ambassador MS Glow, Lesty Kejora mengatakan,"Sebuah kehormatan untuk saya bisa hadir disini dan menjadi bagian dari keluarga besar MS Glow."

"Sukses terus untuk Mbak Iid dan Mas David semoga store standar pertama di Lamongan ini bisa membawakan rezeki yang melimpah," ucap penyanyi dangdut yang bersuara emas ini .

"Terima kasih juga untuk Kak Shandy dan Mas Gilang yang sudah melibatkan aku dalam setiap kesuksesan MS Glow, semoga kita semua bertambah solid," jelasnya.

Dalam sambutannya, MS Glow Lamongan Store and Barber owner, Iid Minarta, mengatakan,"Terima kasih untuk Mbak Shandy, Mas Gilang, Lesty Kejora, dan management MS Glow yang sudah hadir diacara opening Store Standart MS Glow Pertama di Lamongan."

"Terima kasih juga sudah menjadi sosok yang inspiratif bagi kami semua disini, flashback ke belakang sedikit perjuangan kami tidak ada artinya tanpa support Mbak Shandy dan Mas Gilang," paparnya.

"Senang sekali rasanya dikesempatan kali ini kita semua bisa berkumpul bersama orang hebat-hebat di depan saya ini, semoga dengan adanya store standar pertama ini bisa meng Glowing kan Lamongan!" ujar Iid.

Pembangunan Store Sesuai SOP MS Glow

Sebagai informasi, walaupun dimiliki oleh mitra bisnis, dalam pembangunan store mengikuti standar SOP dari MS Glow untuk menciptakan tempat belanja yang nyaman bagi konsumen.

Selain itu, penyimpanan produk yang terstandarisasi agar bisa menjaga agar kualitas produk MS Glow dalam kondisi optimal

Sebelum membuka barber, seluruh SOP telah terstandarisasi, baik dari bangunan, desain interior, produk yang digunakan, hingga teknik-teknik dalam barber sehingga pengunjung nyaman dan hasil yang dirasakan memuaskan.

Bagi pelanggam yang ingin mendapatkan produk MS Glow dan MS Glow for Men bisa datang ke MS GLOW store and barber di Kota Lamongan.

Tak hanya itu, beauty advisor siap membantu menentukan produk yang tepat untuk kebutuhan kulit anda

"Untuk menjaga standarisasi,hanya mitra bisnis terpilih yang telah memenuhi syarat lah yang bisa membangun MS Glow Store and Barber," tutur Shandy. (RO/S-4)