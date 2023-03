Pertamina JBT Pastikan Stock BBM, LPG dan Avtur di Aman

MENYAMBUT Ramadan 1444 H, Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah (JBT) memastikan stok dan penyaluran BBM, LPG dan Avtur di wilayah Jawa Tengah dan DIY dalam kondisi aman.

Pjs. Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional JBT, Marthia Mulia Asri menjelaskan bahwa jelang Ramadhan kami terus meningkatkan koordinasi internal dan eksternal agar distribusi dan stok BBM. LPG dan Avtur aman dan operasional berjalan lancar.

Pertamina memprediksi penyaluran selama bulan Ramadhan ada peningkatan konsumsi LPG sebanyak 4.1% dari rata rata normal harian dikarenakan ada peningkatan aktivitas memasak di bulan puasa tersebut.

Sebagai informasi, saat ini rata rata harian penyaluran LPG di wilayah Jawa Tengah dan DIY adalah 4.546 MetricTon (MT) per hari, kemudian untuk BBM Gasoline 12.733 Kiloliter (KL) per hari dan BBM Gasoil 6.614 Kiloliter (KL) per hari.

"Kami senantiasa memastikan sarfas kamk Fuel Terminal dan Depot LPG beroperasi secara normal dan optimal dalam mengantisipasi peningkatan konsumsi energi jelang Ramadhan, begitu juga untuk sarfas Depot Pengisian Peswat Udara (DPPU) akan beroperasi secara optimal untuk mengamankan stok dan distribusi Avtur," ujar Marthia.

Terkait produk Avtur, Pertamina memprediksi bahwa jelang libur nyepi dan cuti bersama di tanggal 22 dan 23 Maret 2022, diprediksi akan ada kenaikan konsumsi avtur yaitu sebanyak 268,9KL per hari atau naik 10,5% dari rata rata normal harian yaitu 243,2 KL/hari

"Nantinya jelang Hari Raya Idul Fitri, Pertamina akan kembali menyiagakan Satuan Tugas (satgas) yang akan dimulai pada tanggal 10 April hingga 2 Mei untuk memastikan kehandalan pelayanan distribusi dan pasokan di masa libur lebaran", ungkap Marthia.

Pasokan BBM & LPG ke masyarakat di Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta dipasok melalui 7 (tujuh) Fuel Terminal yaitu Integrated Fuel Terminal Semarang Group, Fuel Terminal Boyolali, Fuel Terminal Lomanis, Fuel Terminal Maos, Fuel Terminal Tegal, Integrated Terminal Cilacap dan Fuel Terminal Rewulu.

Sementara untuk pasokan Avtur di wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta akan di pasok melalui 5 (lima) Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) yaitu DPPU Ahmad Yani, DPPU Adi Soemarmo, DPPU Adi Sucipto, DPPU YIA dan DPPU Tunggul Wulung.(N-3)