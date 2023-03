Harga Kebutuhan Pokok di Semarang Masih Tinggi

MENDEKATI Ramadan, harga kebutuhan pokok seperti beras, telur, daging ayam potong dan minyak di Semarang, Jawa Tengah masih tinggi. Masyarakat berharap pemerintah segera kembali turun tangan mengatasi hal tersebut.

Di beberapa pasar tradisional di Kota dan Kabupaten Semarang, harga beras, telur ayam ras, daging ayam potong dan minta goreng bersubsidi (Minyakita) diperkirakan akan semakin melonjak.

Dari pantauan Media Indonesia pada Senin (20/3), harga beras kelas medium saat ini berkisar Rp12.000-15.000 per kg, telur ayam ras Rp30.000-Rp31.000 per kg, daging ayam potong Rp32.000 per kg dan Minyakita Rp17.000 per liter diatas HET Rp14.000 per liter.

"Minyakita sudah harga tinggi, mencari di pasar juga sulit. Pemerintah harusnya segera turun tangan karena (minyak) kebutuhan dasar rakyat," ungkap Dewi, warga Sumowono, Kabupaten Semarang.

Sejumlah pedagang sembako di Pasar Sumowono Prapti, mengatakan telah sepekan tidak lagi menjual Minyakita lantaran tidak ada lagi pengiriman barang. Di beberapa distributor juga sulit didapat sehingga kalau ada pun harga sama dengan merek minyak goreng nonsubsidi.

Wahyuni, pedagang sembako di Pasar Johar, mengatakan hampir seluruh harga sembako naik terutama beras, telur dan daging ayam. Sedangkan Minyakita, ketersediaannya terbatas.

Kabid Pangan Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan (Dispertanikap) Kabupaten Semarang Lendi Kurnia Ageng mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan harga berbagai kebutuhan mendekati Ramadan. "Ada kenaikan cukup signifikan sehingga perlu dilakukan langkah untuk mengatasi," imbuhnya.

Dalam rangka mengatasi dan menjaga harga di pasar, lanjut Lendi, hingga pertengahan Ramadan mendatang Dispertanikap menggandeng Bulog dan Gapoktan setempat untuk menggelontorkan sedikitnya 40 ton beras dalam operasi gabungan itu.

Sementara Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang mengadakan gelaran pangan murah di TBRS Kota Semarang akhir pekan kemarin untuk menekan gejolak harga. (Z-6)