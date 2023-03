CECT Trisakti Kembangkan Wisata Berkelanjutan di Geopark Maros Pangkep

Center of Enterpreneurship, Change and Third Sector ( CECT) Universitas Trisakti menandatangani nota kerjasama pengembangan wisata keberlanjutan di wilayah Geopark Maros Pangkep. Kesepakatan itu ditandatangani pada Sabtu (18/3) di Makassar, Sulawesi Selatan.

Penandatangan dilakukan langsung Direktur CECT Trisakti Maria Utha didampingi Tim CECT Rio Widyandaru. General Manager Badan Pengelola Geopark Maros Pangkep Dedy Irfan Bachri menerangkan, kerjasama ini sejalan dengan upaya peningkatan daya saing pariwisata Geopark Maros Pangkep dan memacu pertumbuhan ekonomi.

Geopark Maros Pangkep, pada kesempatan yang sama juga menandatangani kesepakatan dengan Generasi Pesona Indonesia (GenPI). Komunitas yang digagas Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini diwakili Ketua Umum GenPI Siti Chotijah. Kerjasama ini meliputi penyebaran informasi dan promosi melalui sosial media dan kanal berita GenPI. Durasi kerjasama dengan berbagai pihak ini berlaku selama 5 tahun.

“GenPI tentu sangat menyambut baik komitmen Badan Pengelola Geopark Maros Pangkep karena telah memilih kami untuk bekerjasama. Durasi kerjasama selama 5 tahun menunjukkan keseriusan untuk memajukan pariwisata di wiliayah Geopark Maros Pangkep,” ungkap Ketua Siti Chotijah.

Sementara, kontribusi CECT diharapkan mampu mendukung komitmen Geopark Maros Pangkep sebagai Unesco Global Geopark untuk mengimplementasikan pengembangan pariwisata berkelanjutan. ”Dengan adanya greenlight status Unesco Global Geopark maka kerjasama ini sangat strategis,” ungkap Maria Utha. (X-16)