Wanginya Jus Kopyor dari Kebun Kelapa Pandan Wangi di Lampung

Kebun kelapa pandan wangi dan jambu kristal di Terbanggibesar, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, terhubung dengan mal-mal premium, disajikan sebagai minuman sehat. Selain dipelihara di perkebunan milik Great Giant Foods (GGF), kedua tanaman ini juga ditanam para petani yang menjadi mitra. Selain dua tanaman itu, hasil kolaborasi lainnya dengan petani juga menghasilkan pisang, nanas, alpokat, nangka, mangga hingga sirsak. Tanaman hortikultura itu pun dijual dalam bentuk jus premium, selain juga diekspor dalam bentuk segar dan kelengan.

Jus kelapa pandan wangi dan jambu kristal itu dihadirkan Re.juve gerai jus yang mengedepankan teknologi cold-pressed juice yang meminimalisir paparan panas dan oksidasi. Re.juve dikelola PT Sewu Segar Primatama, satu kelompok usaha dengan GGF. Varian Coco Kopyor dan Guava Line yang terdiri atas Beat Guava dan Green Guava ini diluncurkan Maret ini jelang bulan puasa sebagai opsi minuman berbuka puasa yang kaya nutrisi. Harganya Rp42.000 hingga Rp52.000 untyk ukuran 250 ml.

Associate Director of Sales & Marketing Re.juve Sari Siswarni pada sesi Health Talk yang juga menghadirkan dokter spesialis gizi klinik Juwalita Surapsari menyatakan Coco Kopyor dapat menggantikan cairan tubuh yang hilang sebagai elektrolit alami. Coco Kopyor berbahan baku air kelapa murni jenis pandan wangi yang memiliki aroma pandan, lebih manis dan dilengkapi sensasi mengunyah daging kelapa kopyor. Sementara, jambu kristal yang memiliki rasa yang lebih manis dan biji lebih sedikit, kaya nutrisi seperti serat dan vitamin C.



Juwalita Surapsari menjelaskan pentingnya mikronutrien, zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit, namun berperan sangat penting dalam mengatur fungsi sistem imun tubuh, pembentukan hormon, energi, antioksidan, serta menunjang pembentukan darah sebagai pengangkut oksigen. ”Sumber mikronutrien dapat ditemukan pada buah dan sayuran, salah satunya adalah kelapa dan jambu biji yang kaya akan vitamin,” ujar Juwalita.



Uji laboratorium varian Coco Kopyor ukuran 250 ml menemukan fakta, sama sekali tidak mengandung kolesterol, mengandung vitamin B7 yang berfungsi merawat kesehatan kulit, kuku, dan rambut. Selain itu, kaya serat yang mampu memenuhi sekitar 14% kebutuhan harian tubuh serta vitamin C yang memenuhi sekitar 30% kebutuhan harian. Varian Coco Kopyor terbuat dari air dan daging kelapa kopyor pandan wangi serta sedikit lemon.

Sedangkan Guava Line terbuat dari 100% yang juga sama-sama tanpa tambahan gula, tanpa tambahan air, tanpa pengawet, memadukan jambu kristal, bit, nanas, serta bayam. Varian jus ini mampu memenuhi 100% kebutuhan vitamin C yang menjaga imunitas tubuh serta membantu penyerapan zat besi dan membantu meningkatkan jumlah trombosit. Selain itu, kaya serat yang dapat memenuhi 28% kebutuhan harian tubuh serta tinggi vitamin K yang dapat membantu menghentikan luka atau pendarahan. Kandungan lainnya, serat, mangan, vitamin B6, dan B9 yang dibutuhkan tubuh dalam perbaikan DNA dan pertumbuhan sel yang cepat, termasuk sel darah.