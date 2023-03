Ramadan di Crowne Plaza Bandung, Menikmati Kuliner Warisan

RAMADAN merupakan bulan suci yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat muslim di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Budaya silaturahmi dengan mengadakan kegiatan buka bersama dengan keluarga, rekan, teman kantor, ataupun reuni dengan teman-teman lama merupakan sebuah tren untuk merayakan Ramadan.

Di bulan suci ini, untuk merayakan momen berbuka puasa, The Crowne Plaza Bandung menawarkan kuliner khas Ramadan dalam sajian “Mabar di Lembong” atau Makan Babakaran di Lembong.

Hidangan Ramadan yang akan disajikan mulai 22 Maret hingga 21 April 2023 ini menampilkan salah satu hidangan tradisional warisan yang lezat: daging domba bakar utuh.

Kelezatan yang dikenal sebagai kambing guling ini di Indonesia sering disajikan saat perayaan penyambutan, atau hari-hari khusus keagamaan. Hanya di Crowne Plaza Bandung, kambing guling akan disajikan di setiap hari dalam sajian parasmanan all you can eat Mabar di Lembong.

Salah satu menu yang wajib dicoba bersama kambing guling adalah nasi biryani-paduan pilaf Persia dan nasi pedas asli dari India, yang membuat rasanya menjadi lebih lezat. Nasi yang diolah dengan bumbu dan rempah-rempah memiliki rasa yang berbeda dan sangat cocok dipadukan dengan daging domba bakar dan makanan Indonesia lainnya.

Dengan harga Rp380.000,- net/orang, selain kambing guling, Mabar di Lembong akan menyajikan beragam makanan khas Ramadhan di Mosaic Restaurant dipadukan dengan makanan khas Timur Tengah, Melayu, serta cita rasa jajanan dan masakan Indonesia yang lezat.

Ada banyak promo yang bisa dipakai untuk menikmati sajian ini, di antaranya adalah diskon 20% bagi member IHG One Rewards dan pembayaran dengan Kartu Kredit BCA.

Dapatkan juga potongan sebesar 15% untuk reservasi 2-4 orang (Rp 323.000,-net/orang), 20% untuk reservasi 5-6 orang (Rp304.000,-net/orang), dan semakin banyak jumlah orang dalam satu reservasi, semakin besar pula potongan harga yang didapatkan.

Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai program dan promo Ramadhan di Crowne Plaza Bandung, Anda dapat menghubungi bagian reservasi di 022 3000 2500, WhatsApp +62 812 2370 7060, atau kunjungi website https://bandung.crowneplaza.com

Crowne Plaza Bandung adalah hotel bintang 5 dan bagian dari salah satu jaringan hotel internasional terbesar, InterContinental Hotel Group (IHG).

Menyediakan 270 kamar hotel dan kamar Suite elegan dengan pemandangan luas pusat Kota Bandung.

Fasilitas MICE yang beragam dapat menampung berbagai jenis acara pertemuan dan acara berkesan lainnya. Kehadiran Crowne Meting Director akan menjadi partner yang terpercaya, profesional, fleksibel dan selalu bekerja sama dengan baik untuk memperhatikan detail acara Anda, bahkan untuk perubahan di menit-menit terakhir. (N-2)