Treasure of Ramadan di Prime Park Hotel Bandung

PADA Ramadan tahun ini, Prime Park Hotel Bandung menghadirkan Hidangan all you can eat dengan mengusung tema “Treasure of Ramadhan”. Sajian ini mempertemukan berbagai variasi makanan Asia dan Timur Tengah yang lezat untuk dinikmati selama Ramadan.



Banyaknya pilihan menu mulai dari sajian pembuka, hidangan utama, hingga penutup yang bisa dinikmati di Kunyit Restaurant, akan menemani suka cita berbuka puasa Bersama keluarga, kerabat, ataupun kolega terdekat.

Dengan harga Rp160.000, tamu bisa makan sepuasnya pada periode 23–31 Maret 2023, dan Rp180.000 selama 1–20 April 2023. Ada berbagai pilihan menarik pada setiap reservasi Paket Ramadan yang ditawarkan.

Chef Prime Park Hotel Bandung, Rizky mengatakan pihaknya mengolaborasikan makanan Timur Tengah dan makanan Asia dengan hasil eksplorasi yang menarik.

"Tahun ini lami menghadirkan signature Arabic rice, dan aneka outside BBQ sebagai varian menu yang akan menemani kehangatan berbuka puasa," jelasnya.

Berlokasi di area yang sangat strategis, Prime Park Hotel Bandung dapat menjadi salah satu destinasi wisata Ramadan yang menghadirkan berbagai macam pilihan menu sahur dan iftar bersama dengan pilihan 4 tipe kamar mulai dari Deluxe, Premiere, Executive, dan Suite.

Untuk pemesanan dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi 02287772000 atau 082119777700.

Prime PARK Hotel Bandung adalah hotel bintang empat yang didirikan pada 2012 yang berlokasi strategis hanya 15 menit dari Bandara Husein Sastranegara dan 10 menit dari gerbang tol Pasteur. Juga dekat dengan beberapa tempat menarik seperti pusat perbelanjaan jalan Riau, Pertunjukan Pertunjukan Bambu Saung Angklung Mang Udjo dan Gedung bersejarah atau juga dikenal sebagai Gedung Sate.

Fasilitas ini dilengkapi dengan 127 kamar mulai dari Deluxe, Premier, Executive, dan Suite, Restaurant & lounge, Meeting Room, Ballroom, Business center, mini gym, dan Rooftop Swimming pool.

www.primepark.co.id (N-2)