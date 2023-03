Jelang Ramadan, Harga Ayam Potong Juga Melambung

MENJELANG bulan suci Ramadan ,pelbagai komoditas pangan mengalami penaikan di Palu, Sulawesi Tengah. Termasuk harga ayam potong jenis ras pedaging atau broiler.

Pantauan Media Indonesia di Pasar Tradisional Inpres Manonda (PTIM) Palu, harga ayam potong ukuran besar sudah naik menjadi Rp75.000 per ekor dari harga sebelumnya Rp70.000 per ekor.

Sedangkan ayam potong ukuran sedang dari harga Rp60.000 per ekor naik menjadi Rp65.000 per ekor. "Rata-rata harga ayam potong ini naik Rp5.000 per ekor," aku salah satu pedagang, Eka Wati ditemui di PTIM Palu.

Menurut Eka, penaikan harga ayam potong baru berlangsung seminggu terakhir. "Harga naik, karena modal pedagang ambil di peternak sudah naik juga. Biasa terjadi mendekati ramadan," imbuhnya.

Pedagang lainnya, Rinto Rahim menambahkan, harga ayam potong biasanya kembali normal ketika seminggu ramadan berlangsung.

"Biasa naik cuma menjelang ramadan. Lewat seminggu begitu harganya turun lagi. Dan bisa naik lagi harganya menjelang Idul Fitri," ungkapnya.

Rinto mengaku, penaikan harga saat ini terbilang cukup tinggi, karena penaikan sampai Rp5.000 per ekor. "Karena modal di peternak itu Rp62.000 per ekor ukuran sedang dan Rp72.000 per ekor ukuran besar," tandasnya. (Z-4)