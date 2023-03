Ramadhan 2023, Sutan Raja Hotel & Convention Centre Bandung Sajikan 50 Pilihan Menu

SUTAN Raja Hotel & Convention Centre Bandung siap menjadikan bulan suci tahun ini lebih hangat dan berkesan dengan meluncurkan promo Iftar Buffet Ramadhan yang dapat dinikmati di Sutan Raja Cafe.

Dengan membayar Rp125 ribu per orang, tamu sudah dapat menikmati all you can eat buffet dengan 50 macam lebih pilihan menu. Mulai dari Arabian, Thailand, Japanese, hingga Chinese, dan Indonesia.

Menu akan disajikan di stal makanan dan minuman dengan beragam hidangan buffet. Mulai dari beragam takjil, salad, soup, hot dishes, carving, hingga live cooking.

Menu yang disajikan dipastikan kaya dengan cita rasa. Tamu yang sedang menikmati hidangan juga akan dihibur dengan iringan live music, gim sebelum berbuka puasa dan doorprize berupa voucher kamar.

Dapatkan penawaran terbaik early bird dengan diskon 10% untuk pemesanan pada 13-20 maret 2023.

Selain sajian lezat nan menggugah selera, tentunya ada yang tidak kalah menarik, yakni promo buy 10 get 1.

“Kami ingin berbagi kebahagiaan dalam rangka memasuki Ramadan dengan mengangkat tema Treasure Of Ramadhan. Program ini diharapkan dapat membuat tamu memiliki pengalaman berbuka puasa dengan atmosphere timur tengah. Ada beragam sajian menu khas berbagai negara yang tentunya memiliki kualitas hidangan yang terbaik," ujar General Manager Sutan Raja Hotel & Concention Center Bandung, Keukeu Pribadi.

Bandung selatan



Selama Ramadan, Sutan Raja Hotel Convention Centre juga menawarkan paket kamar mulai dari harga Rp450.000,- room only untuk periode 19 Maret–19 April 2023.

Lokasi Sutan Raja Hotel & Convention Centre yang strategis memudahkan Anda dalam berwisata di wilayah Bandung selatan.

Sutan Raja Hotel & Convention Centre menawarkan berbagai pilihan kamar yang terdiri dari type deluxe room, grand deluxe room, executive room dan junior suite dengan total 171 kamar, dilengkapi dengan restoran, fitness center, spa, swimming pool, dan tennis court.

Untuk informasi lebih lanjut, segera kunjungi website www.sutanrajasoreang.com. Dapatkan promo menarik melalui media sosial nya, Instagram: sutanrajasoreang, Facebook: Sutan Raja Soreang dan WhatsApp +62 811-1112-3230.

Ada berbagai promo menarik yang bisa didapatkan, mulai dari promo kamar, hingga gratis menginap di Sutan Raja Hotel & Convention Centre. (N-2)